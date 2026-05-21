EU da beneplácito para que Lazzeri sea nuevo embajador

Participación de Roberto Lazerri en una reunión con la IP, el 4 de febrero.

El Gobierno del presidente Donald Trump otorgó el beneplácito para que Roberto Lazzeri sea el nuevo embajador de México en Estados Unidos en sustitución de Esteban Moctezuma, según lo reportaron medios nacionales.

Esto ocurre después de la evaluación que hicieron las autoridades del país vecino sobre este personaje que cuenta con conocimiento sobre la dinámica entre ambas naciones.

Aunque todavía no hay una confirmación oficial por parte de las autoridades al cierre de esta edición, la American Society of Mexico celebró el nombramiento y le deseó el mejor de los éxitos a Lazzeri.

“Desde Washington D.C., el presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin (@lrubin ), y el CEO, Enrique Huesca ( @enriquehuesca), felicitan a Roberto Lazzeri (@robertolazzeri) por el beneplácito otorgado por Estados Unidos para asumir como nuevo embajador de México en ese país. Le desean el mayor de los éxitos en esta importante encomienda para fortalecer la relación bilateral”, escribieron en sus redes sociales.

El Dato: Roberto Lazzeri, de 42 años, se integró recientemente al equipo encargado de dar seguimiento a la revisión del T-MEC.

El presidente de la sociedad, Larry Rubin también confirmó la noticia y aseguró que trabajará en conjunto con el fin de fortalecer aún más la relación bilateral.

“Desde Washington DC, felicito a @robertolazzeri por recibir el beneplácito del gobierno de Estados Unidos como próximo Embajador de México en Washington. Le deseo el mayor de los éxitos en esta importante responsabilidad para fortalecer aún más la relación bilateral, la cooperación y la amistad entre nuestros dos países. Trabajaremos juntos en fortalecer aún más la relación bilateral. Enhorabuena Roberto!”, dijo.

Desde el pasado 23 de abril la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la propuesta, la cual se mantenía en revisión por parte del gobierno estadunidense y que ahora tendrá que ser ratificada por el Senado, en los próximos días.

Roberto Lazzeri fue blanco de críticas debido a su poca experiencia diplomática y por tener una trayectoria más relacionada al sector financiero.

Anteriormente se desempeñó como director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). En 2020 fue nombrado director general de Deuda Pública y director general de Captación en la Secretaría de Hacienda.