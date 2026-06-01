Aprueban por unanimidad la reelección de Víctor Manuel Velázquez Rangel al frente de la Cooperativa Cruz Azul

La Cooperativa La Cruz Azul S.C.L. respaldó la reelección de Víctor Manuel Velázquez Rangel como presidente del Consejo de Administración, con el voto unánime de los asistentes a su Asamblea General Ordinaria de socios celebrada este 30 de mayo, en un proceso con estricto apego a las Bases Constitutivas y a la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Los socios reafirmaron su respaldo a una nueva etapa de estabilidad, crecimiento y fortalecimiento institucional. La Asamblea se llevó a cabo conforme a la convocatoria emitida en tiempo y forma, cumpliendo con los requisitos estatutarios y legales aplicables, reafirmando el compromiso de la organización con la legalidad, la transparencia y el respeto a los mecanismos democráticos que distinguen al modelo cooperativista de Cruz Azul.

Como resultado de la jornada, los socios cooperativistas respaldaron la reelección de Velázquez Rangel con el voto unánime de los asistentes a la Asamblea, que registró una participación de 99.18% de los cooperativistas convocados. Este resultado refleja la confianza de la base social en la conducción institucional y en los resultados alcanzados durante los últimos años.

Durante esta etapa, Cruz Azul consolidó importantes avances en crecimiento operativo, fortalecimiento financiero, expansión industrial y generación de empleo, posicionándose como uno de los grupos cooperativos más sólidos y competitivos del país.

Entre los principales resultados destacan la recuperación de la planta de Hidalgo, lograda tras un importante y exitoso proceso legal que permitió reincorporar activos estratégicos para la operación de la Cooperativa; así como la incorporación de un nuevo molino en Oaxaca y la apertura de la planta de Campeche, proyectos que permitirán alcanzar un crecimiento estimado de 17 por ciento en producción al cierre de este año.

Es importante destacar que la empresa cerró 2025 con un incremento del 9 por ciento en la producción, con respecto a 2024, gracias a la modernización de infraestructura y la eficiencia administrativa. Además, incrementó la generación de empleos directos en 25 por ciento, lo que representa 1,300 empleos directos generados entre agosto de 2025 y mayo de 2026, gracias a la expansión industrial e inversiones en infraestructura.

Los resultados obtenidos en apenas cinco años reflejaron una visión estratégica clara, liderazgo sólido y capacidad de ejecución. A los avances empresariales se sumó el reciente campeonato obtenido por el equipo de futbol el fin de semana pasado, logro que simboliza el momento de consolidación, estabilidad y crecimiento que vive actualmente la institución tanto en el ámbito deportivo como corporativo.

La participación de los socios en la Asamblea confirmó la unidad interna y el respaldo a una estrategia enfocada en el crecimiento, la modernización y el desarrollo sostenible, reafirmando el compromiso de Cruz Azul con un modelo cooperativo sólido, transparente y preparado para enfrentar con éxito los retos del futuro.

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FGR