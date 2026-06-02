El país se convierte en “sala de espera” de migrantes deportados

Miles de migrantes extranjeros deportados desde Estados Unidos hacia México sobreviven hoy atrapados en un limbo legal, sin documentos, empleo, vivienda ni acceso efectivo a servicios básicos. La escena es constante en ciudades fronterizas, como Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco, donde hombres y mujeres expulsados por la administración de Donald Trump quedan en el abandono, lejos de sus familias y sin posibilidad de regresar a sus países de origen.

Así lo documentó la organización Human Rights Watch (HRW) en su informe “Nos abandonan aquí a morir”, en el que acusa que México se convirtió en el principal receptor de deportaciones de extranjeros realizadas por el gobierno estadounidense desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

De acuerdo con el reporte, entre enero de 2025 y marzo de 2026, EU mandó hacia territorio mexicano a 12 mil 977 personas provenientes de terceros países, es decir, migrantes que no son ciudadanos estadounidenses ni mexicanos. La cifra, sostiene la organización, representa cerca del 70 por ciento de todas las deportaciones de extranjeros realizadas por Washington hacia otros países, en el mismo periodo.

“No hay ayuda. No podemos trabajar porque no tenemos papeles. No nos dan nada y, pensamos, pues no es su obligación, pero por humanidad, porque muchos venimos con niños”, dijo en entrevista Yadhira Elena, ciudadana cubana de 34 años deportada a México en febrero de 2026.

El endurecimiento de la política migratoria impulsada por Donald Trump reactivó las deportaciones masivas y abrió la puerta a nuevos acuerdos con países receptores. Sin embargo, HRW denunció que ni México ni EU han transparentado los mecanismos bajo los cuales miles de extranjeros son enviados a territorio mexicano.

REDUCTO DE EXTRANJEROS ı Foto: Especial

Aunque el Gobierno mexicano ha rechazado públicamente que la nación funcione como un “tercer país seguro”, el organismo sostiene que en la práctica, opera como un gigantesco receptor de deportados.

Alcira Hava, de la División de Derechos de Refugiados y Migrantes de HRW, aseguró que los cubanos son los más afectados. El informe señala que los ciudadanos de la isla son el grupo más golpeado por las deportaciones. Entre enero de 2025 y marzo de 2026, cuatro mil 353 fueron traidos aquí.

Muchos de ellos llevaban décadas viviendo en EU, otros ingresaron de manera inmediata a través de programas migratorios previos. Tenían trabajos, familias y una vida establecida en ciudades como Orlando o Miami. Aunque una cifra importante de cubanos no podía ser deportada, debido a la negativa del gobierno en La Habana para aceptar ciertos retornos, la nueva estrategia migratoria de Trump modificó ese escenario mediante acuerdos con terceros países, entre ellos México, como primer escenario.

La mayoría de los deportados termina en Tapachula o Villahermosa, donde migrantes enfrentan violencia, precariedad económica y presencia del crimen organizado: “Nos dejaron aquí como a perros”, declaró Yadhira Elena, deportada a Tapachula después de vivir en EU durante más de una década.

El reporte de HRW documentó casos de adultos mayores abandonados sin medicamentos ni recursos económicos. De las 41 personas cubanas entrevistadas por la organización, 17 tenían más de 60 años y una de ellas 83. Al menos 22 padecían enfermedades crónicas.

Asimismo, el reporte reveló la crisis y limitaciones estructurales del sistema mexicano de refugio. Si bien las autoridades recomiendan a los deportados acudir ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), las personas migrantes enfrentan retrasos, falta de citas y obstáculos burocráticos que complican cualquier intento de regularización.

La situación, advirtió HRW, empeoró tras los recortes impulsados por Trump al financiamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Mientras en 2024 Estados Unidos aportó 50 millones de dólares a esa agencia en México, para 2025 la cifra cayó a apenas ocho millones.

Vuelven al país 160 mil paisanos: OIM

Por Redacción

DURANTE 2025, más de 160 mil mexicanos regresaron al país desde Estados Unidos, tanto de manera voluntaria como forzada, en un año considerado “extraordinario” por el “cambio” de políticas migratorias en aquel país, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, destacó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Al presentar su estrategia nacional 2026-2029 para México, el organismo de la ONU subrayó la “profunda transformación” del contexto migratorio actual en el país, donde llegaron de manera irregular más de 155 mil personas el año pasado, frente a la cifra récord de 1.2 millones en 2024.

Este cambio, según la OIM, se produjo por el endurecimiento de la política de la administración Trump, pese a que la migración irregular “sigue siendo un elemento estructural” en México. Aún así, el cruce de personas en éxodo a México por su frontera sur lleva unos años manteniendo “niveles bajos“, mientras que se ha experimentado un crecimiento en las solicitudes de regularización y permanencia en el país por la situación en EU, detalló.

Los datos revelan que la mitad de los migrantes aquí provienen de Venezuela, con 50 por ciento, seguido de Honduras, con 12.