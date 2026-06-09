FBI reporta 423 operativos contra cárteles mexicanos en la frontera sur de EU

Un despliegue contra cárteles mexicanos en la frontera sur de Estados Unidos dejó un saldo de mil 343 detenidos, así como 2.5 toneladas de distintas drogas decomisadas. El Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) reportó un total de 423 operativos ligados a esta estrategia conjunta.

El balance del FBI incluye 47 mil 971 inspecciones fronterizas, 421 armas confiscadas, más de 700 mil dólares en efectivo asegurados y la participación de más de 70 corporaciones en acciones coordinadas.

La corporación afirmó que el despliegue se dirigió contra “cárteles mexicanos que operan a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos”, sin identificar organizaciones específicas ni mandos capturados.

From April to present, through the Homeland Security Task Forces and the National Coordination Center, the FBI and interagency partners including HSI, DEA, ATF, IRS-CI, USMS, and CBP surged against Mexican cartels operating along the southern border of the US. #HSTF



⚫ 70+… pic.twitter.com/abzMrDH3oc — FBI (@FBI) June 9, 2026

De acuerdo con la información de esta dependencia, las Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional operan a través del Centro Nacional de Coordinación, una instancia que concentra análisis criminal, recursos y objetivos para orientar el trabajo de los equipos regionales, como los que se desplegaron en la frontera sur.

En los operativos participaron elementos de Seguridad Nacional, la Administración para el Control de Drogas, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Bajo ese esquema, las autoridades estadounidenses reportan 30 fuerzas regionales y 29 oficinas satélite, con presencia en los 50 estados, Washington D.C. y Puerto Rico.Hasta ahora, el Buró no precisó qué drogas integran las 2.5 toneladas métricas ni desglosó arrestos por grupo criminal o estado.

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MSL