Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 9 y 10 de junio

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 9 de junio y miércoles 10 de junio en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
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¡Aprovecha las mejores ofertas!
‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 9 y 10 de junio
Ofertas en frutas y verduras
- Plátano: $15.80 el kilo
- Cebolla blanca: $19.80 el kilo
- Manzana red delicious: $38.80 el kilo
- Piña gota miel: $13.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Melón chino: $21.80 el kilo
- Uva roja sin semilla: $33.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Zarzamora, frambuesas, Blueberry por charola de 170g: $46.80 la pieza
- Durazno en bolsa: $79.80 la pieza
- Calabaza italiana / criolla: $29.80 el kilo
- Chile serrano: $62.80 el kilo
- Ajo a granel 100 gramos: $16.90
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo entero fresco: $33.90 el kilo
- Molida de res 80/20: $108.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $158.90 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $173.90 el kilo
- Chuleta ahumada de cerdo: $119.00 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
- Huevo blanco Precíssimo 30 piezas: $59.90 el paquete
- Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh: $328.00 el kilo
- Filete de basa blanco congelado: $67.90 el kilo
- Empacados Blanco del Nilo y Sierra Madre: 3x2 (Gratis el tercero de igual o menor precio)
- Camarón coctelero chico congelado: $134.00 kilo
- Steak de atún aleta amarilla gourmet: $298.00 el kilo
- Filete de basa Rojo Valley Foods Fresh: $54.90 la pieza
- Mero, cabrilla o baqueta fresca: $199.00 el kilo
Ofertas de Julio Regalado:
- Todos los productos de jarcería: 4x2 (gratis el tercero y el cuarto de igual o menor precio)
- Shampoos, acondicionadores, cremas para peinar y jabones de tocador: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Todo el departamento de mascotas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Leches condensadas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Harinas para Hot Cakes: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Cajetas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Pastelitos Marinela: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
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