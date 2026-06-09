¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 9 y 10 de junio

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: La Razón (Canva)
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 9 de junio y miércoles 10 de junio en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

TE RECOMENDAMOS:
Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'
¡Aprovecha las mejores ofertas!

‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 9 y 10 de junio

Ofertas en frutas y verduras

  • Plátano: $15.80 el kilo
  • Cebolla blanca: $19.80 el kilo
  • Manzana red delicious: $38.80 el kilo
  • Piña gota miel: $13.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Melón chino: $21.80 el kilo
  • Uva roja sin semilla: $33.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Zarzamora, frambuesas, Blueberry por charola de 170g: $46.80 la pieza
  • Durazno en bolsa: $79.80 la pieza
  • Calabaza italiana / criolla: $29.80 el kilo
  • Chile serrano: $62.80 el kilo
  • Ajo a granel 100 gramos: $16.90
Verdura fresca en imagen ilustrativa
Verdura fresca en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $33.90 el kilo
  • Molida de res 80/20: $108.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $158.90 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $173.90 el kilo
  • Chuleta ahumada de cerdo: $119.00 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
  • Huevo blanco Precíssimo 30 piezas: $59.90 el paquete
  • Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh: $328.00 el kilo
  • Filete de basa blanco congelado: $67.90 el kilo
  • Empacados Blanco del Nilo y Sierra Madre: 3x2 (Gratis el tercero de igual o menor precio)
  • Camarón coctelero chico congelado: $134.00 kilo
  • Steak de atún aleta amarilla gourmet: $298.00 el kilo
  • Filete de basa Rojo Valley Foods Fresh: $54.90 la pieza
  • Mero, cabrilla o baqueta fresca: $199.00 el kilo

Ofertas de Julio Regalado:

  • Todos los productos de jarcería: 4x2 (gratis el tercero y el cuarto de igual o menor precio)
  • Shampoos, acondicionadores, cremas para peinar y jabones de tocador: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Todo el departamento de mascotas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Leches condensadas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Harinas para Hot Cakes: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Cajetas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Pastelitos Marinela: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum
Señala campaña desde la ultraderecha

CSP celebra desmentido sobre Durazo y Villarreal


Google Reviews