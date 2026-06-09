Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 9 y 10 de junio

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 9 de junio y miércoles 10 de junio en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Plátano: $15.80 el kilo

Cebolla blanca: $19.80 el kilo

Manzana red delicious: $38.80 el kilo

Piña gota miel: $13.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Melón chino: $21.80 el kilo

Uva roja sin semilla: $33.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Zarzamora, frambuesas, Blueberry por charola de 170g: $46.80 la pieza

Durazno en bolsa: $79.80 la pieza

Calabaza italiana / criolla: $29.80 el kilo

Chile serrano: $62.80 el kilo

Ajo a granel 100 gramos: $16.90

Verdura fresca en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

Pollo entero fresco: $33.90 el kilo

Molida de res 80/20: $108.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $158.90 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $173.90 el kilo

Chuleta ahumada de cerdo: $119.00 el kilo

Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo

Huevo blanco Precíssimo 30 piezas: $59.90 el paquete

Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh: $328.00 el kilo

Filete de basa blanco congelado: $67.90 el kilo

Empacados Blanco del Nilo y Sierra Madre: 3x2 (Gratis el tercero de igual o menor precio)

Camarón coctelero chico congelado: $134.00 kilo

Steak de atún aleta amarilla gourmet: $298.00 el kilo

Filete de basa Rojo Valley Foods Fresh: $54.90 la pieza

Mero, cabrilla o baqueta fresca: $199.00 el kilo

Ofertas de Julio Regalado:

Todos los productos de jarcería: 4x2 (gratis el tercero y el cuarto de igual o menor precio)

Shampoos, acondicionadores, cremas para peinar y jabones de tocador: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Todo el departamento de mascotas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Leches condensadas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Harinas para Hot Cakes: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Cajetas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

Pastelitos Marinela: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

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