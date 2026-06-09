Sheinbaum se reúne con el director ejecutivo de JP Morgan; destaca ‘perspectivas favorables para México’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este martes en Palacio Nacional con Jamie Dimon, director ejecutivo del banco J.P. Morgan, con quien conversó sobre las perspectivas económicas favorables para México.

En la red social X, la mandataria informó que durante el encuentro también abordaron la solidez de la economía mexicana y la relevancia de la agenda comercial de América del Norte.

“En Palacio Nacional, recibí a Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, el banco con más valor de mercado a nivel mundial. Conversamos sobre las perspectivas favorables para México, la solidez de nuestra economía y la importancia de la agenda comercial de Norteamérica”, escribió.

En Palacio Nacional, recibí a Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, el banco con más valor de mercado a nivel mundial.



Conversamos sobre las perspectivas favorables para México, la solidez de nuestra economía y la importancia de la agenda comercial de Norteamérica. pic.twitter.com/vWosOFt6Iv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 9, 2026

¿Quién es Jamie Dimon?

Jamie Dimon es presidente del Consejo de Administración y director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co.. Asumió como CEO el 31 de diciembre de 2005, formalmente desde el 1 de enero de 2006, y como presidente del Consejo el 31 de diciembre de 2006. Previamente fue presidente y director de operaciones tras la fusión con Bank One Corporation en 2004, y presidente y CEO de Bank One desde 2000.

Inició su carrera en American Express Company. Después fue director financiero y posteriormente presidente de Commercial Credit Company. Entre 1990 y 1998 se desempeñó como presidente y director de operaciones de Travelers Group, además de director de operaciones de Smith Barney Inc.. En 1997 fue copresidente y codirector ejecutivo de la firma surgida de la fusión entre Smith Barney y Salomon Brothers. En 1998 fue nombrado presidente de Citigroup Inc..

Se graduó de Tufts University en 1978 y obtuvo un MBA de Harvard Business School en 1982.

Además de sus funciones empresariales, integra o ha integrado los consejos directivos de organizaciones como UNCF, el Federal Reserve Bank of New York, Catalyst, la Escuela de Negocios de Harvard y la Facultad de Medicina de la New York University. También participa en organismos como Business Roundtable, Bank Policy Institute, Partnership for New York City, Financial Services Forum y Council on Foreign Relations. Actualmente no forma parte del consejo de ninguna empresa pública distinta de JPMorgan Chase.

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cehr