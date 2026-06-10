Alcalde denuncia red internacional de derecha detrás de ataques contra Gobierno de México

Al encabezar la segunda emisión de la conferencia Derecho de Réplica, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, denunció la existencia de una red internacional de derecha a la que responsabilizó de los ataques gestados desde plataformas digitales en contra del Gobierno de México, particularmente en momentos claves, como lo es la Copa Mundial 2026.

La funcionaria afirmó que se trata de un ecosistema trasnacional de injerencia para desgastar y debilitar a los gobiernos progresistas en América Latina.

Comentó que se trata de consultorees y operadores políticos transnacionales radicados en Brasil, Argentina y España que imponen metodologías de desinformación y noticias falsas mediante espacios digitales creados por los mismos encargados de la red, así como pauta publicitaria para amplificar dichas narrativas.

Derecho de réplica, miércoles 10 de junio 2026. Palacio Nacional https://t.co/hhlB4QKFuo — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 10, 2026

También aseguró que se valen de un despliegue masivo de bots y la contratación de influencers que producen contenido distinto, pero con quienes se coordinan para amplificar discursos falsos.

Señaló directamente como los principales consultores al argentino Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario, que llegó a operar como asesor de Javier Milei; también al español Javier Negre, copropietario de La Derecha Diario que ha impulsado la expansión de estas noticias falsas y lo responsabilizó de impulsar la expansión nacional de esta red de medios en América Latina, en Estados Unidos, incluso en Israel y ha sido condenado por la justicia española por precisamente inventar noticias falsa.

Para sostener las acusaciones, exhibió entrevistas dadas por cerimedo para describir el modelo utilizado en México para crear trolls que le sirvan para organizar las principales marchas opositoras desde las redes.

Para el caso del Mundial, señaló que se creó una narrativa con el fin de reflejar al gobierno mexicano como un “estado fallido” en el que la FIFA debía cancelar la justa deportiva.

Expuso que la conversación el respecto generó más de 137 mil menciones por 52 mil usuarios únicos que comparten más de 20 veces el mismo contenido, cuyas dinámicas fueron consideradas una prueba de que se trataba de bots.

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MSL