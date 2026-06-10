Lanzan campaña contra trata infantil

LA FISCALÍA General de la República (FGR) pondrá en marcha una campaña nacional contra la trata de personas, con énfasis en niñas, niños y adolescentes, como parte de la estrategia federal para atender delitos durante el Mundial.

La fiscal general, Ernestina Godoy, informó que la campaña contará con un número telefónico de atención permanente, disponible 24 horas los siete días de la semana, para apoyar acciones de prevención y respuesta ante este delito.

Además de la campaña contra la trata, la FGR habilitó las 32 fiscalías federales del país para orientar, recibir denuncias o iniciar investigaciones por ilícitos de competencia federal, con mayor atención en las sedes mundialistas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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Para reforzar la cobertura nacional, la institución tendrá personal ministerial en los aeropuertos internacionales Felipe Ángeles y Toluca, así como en los de destinos turísticos como La Paz, Los Cabos, Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún y Tulum. Ese despliegue quedará a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

La FGR también habilitó un micrositio mundialista en su portal de Internet. En esa plataforma, las personas podrán presentar denuncias en línea, ubicar oficinas cercanas, consultar números del Centro de Atención Ciudadana, revisar información sobre derechos y obligaciones de extranjeros o canalizar emergencias al 911.

También podrán denunciarse delitos contra la salud, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, trata de personas, ilícitos fiscales y financieros, defraudación fiscal, contrabando, además de portación, posesión o uso de armas de fuego y explosivos.

Godoy Ramos señaló que la fiscalía capacitó a personal del Ministerio Público de la Federación para identificar grupos en situación de vulnerabilidad y actuar con perspectiva de género.

Mediante la coordinación interna, la FECOR mantendrá comunicación con las áreas de delincuencia organizada, delitos de violencia contra las mujeres, grupos en situación de vulnerabilidad, trata de personas y derechos humanos.

Godoy Ramos sostuvo que la estrategia busca proteger derechos, atender a visitantes nacionales y extranjeros e investigar delitos federales durante el torneo.