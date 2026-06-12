Facilitan judicialización ante atropellos

La diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC) Laura Ballesteros puso a disposición de la ciudadanía un formato de amparo preventivo y acompañamiento jurídico para personas que consideren en riesgo sus derechos durante manifestaciones y movilizaciones sociales, luego de las protestas registradas en la capital del país en el contexto de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La legisladora explicó que la medida busca brindar herramientas legales a quienes participen en movilizaciones y consideren que podrían enfrentar actos de autoridad que vulneren sus derechos como la libertad de expresión, reunión, manifestación y libre tránsito.

El Tip: El apoyo jurídico de Laura Ballesteros es una estrategia que conecta con colectivos críticos y asesores legales como Miguel Alfonso Meza, de la organización Defensorxs.

La iniciativa surge de las protestas realizadas los días 10 y 11 de junio, en las que colectivos de madres buscadoras, familiares de personas desaparecidas, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y organizaciones civiles denunciaron restricciones a su derecho de libre tránsito en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con Laura Ballesteros, el amparo preventivo pretende ofrecer protección jurídica frente a posibles actos como encapsulamientos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza o restricciones indebidas al ejercicio de la protesta social.

Además del formato de amparo, la diputada informó que su equipo proporcionará orientación y acompañamiento jurídico a personas que consideren que sus garantías constitucionales fueron afectadas durante las movilizaciones.

La diputada emecista sostuvo que los eventos internacionales de gran magnitud no debe traducirse en restricciones al ejercicio de los derechos humanos ni a las libertades de los ciudadanos.