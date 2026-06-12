Pide 4T acotar ventajas fiscales a la FIFA

Las exenciones fiscales y los beneficios otorgados por la Copa Mundial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) 2026 deben limitarse exclusivamente a quienes participen de manera directa en la organización del evento, afirmó el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, quien llamó a garantizar un equilibrio entre los compromisos internacionales adquiridos por México y la protección del interés público.

El legislador sostuvo que la preparación del Mundial implica inversiones públicas significativas en infraestructura, movilidad, vialidades y adecuaciones urbanas, por lo que consideró indispensable evitar que los beneficios económicos derivados del torneo se concentren únicamente en la FIFA, sus patrocinadores y grandes corporaciones.

El Tip: Todo establecimiento comercial debe adquirir paquetes de televisión comercial y no un servicio para uso residencial para tener derechos de transmisión del Mundial.

“Si el pueblo mexicano contribuye con sus impuestos a la realización del evento, los beneficios no pueden reservarse sólo para unos cuantos”, planteó Ramírez al insistir en la necesidad de revisar el alcance de las facilidades fiscales previstas.

A esta postura se sumaron legisladores de Morena, quienes coincidieron en que las medidas asociadas al Mundial deben responder al interés nacional y mantenerse en la legalidad tributaria. Destacaron que los comercios que deseen transmitir los partidos con fines comerciales deben cumplir con la normatividad y obtener las autorizaciones para el uso de la señal y de los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual.

El morenista enfatizó que los acontecimientos internacionales pueden impulsar el desarrollo nacional, pero deben realizarse bajo reglas claras y con mecanismos que aseguren que las inversiones públicas se traduzcan en bienestar colectivo y no en privilegios para sectores específicos.