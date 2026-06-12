Pide 4T acotar ventajas fiscales a la FIFA

Las exenciones fiscales y los beneficios otorgados por la Copa Mundial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) 2026 deben limitarse exclusivamente a quienes participen de manera directa en la organización del evento, afirmó el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, quien llamó a garantizar un equilibrio entre los compromisos internacionales adquiridos por México y la protección del interés público.
El legislador sostuvo que la preparación del Mundial implica inversiones públicas significativas en infraestructura, movilidad, vialidades y adecuaciones urbanas, por lo que consideró indispensable evitar que los beneficios económicos derivados del torneo se concentren únicamente en la FIFA, sus patrocinadores y grandes corporaciones.
- El Tip: Todo establecimiento comercial debe adquirir paquetes de televisión comercial y no un servicio para uso residencial para tener derechos de transmisión del Mundial.
“Si el pueblo mexicano contribuye con sus impuestos a la realización del evento, los beneficios no pueden reservarse sólo para unos cuantos”, planteó Ramírez al insistir en la necesidad de revisar el alcance de las facilidades fiscales previstas.
Movilizaciones, foco de medios internacionales
A esta postura se sumaron legisladores de Morena, quienes coincidieron en que las medidas asociadas al Mundial deben responder al interés nacional y mantenerse en la legalidad tributaria. Destacaron que los comercios que deseen transmitir los partidos con fines comerciales deben cumplir con la normatividad y obtener las autorizaciones para el uso de la señal y de los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual.
El morenista enfatizó que los acontecimientos internacionales pueden impulsar el desarrollo nacional, pero deben realizarse bajo reglas claras y con mecanismos que aseguren que las inversiones públicas se traduzcan en bienestar colectivo y no en privilegios para sectores específicos.