Refuerzan la vigilancia sanitaria de turistas

Binomios caninos de Senasica, en un puesto de inspección, en foto de archivo

ANTE LA LLEGADA de miles de visitantes internacionales por el Mundial de Futbol 2026, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) fortaleció las labores de inspección en puertos, aeropuertos y fronteras para evitar el ingreso de plagas y enfermedades que puedan poner en riesgo la producción agroalimentaria del país.

La dependencia informó que el operativo especial contempla una mayor presencia de oficiales de inspección y binomios caninos en los principales puntos de entrada al territorio nacional, con el objetivo de detectar productos de origen animal y vegetal que no cumplen con las disposiciones sanitarias mexicanas.

99 canes y 77 manejadores operan en 20 entidades

El organismo exhortó a las y los visitantes a consultar previamente la lista de productos permitidos y restringidos antes de viajar a México, a fin de evitar contratiempos durante su ingreso al país.

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Entre los artículos cuyo ingreso está prohibido destacan granos, semillas, flores, plantas, carne fresca de cualquier especie, productos porcinos procedentes de países con presencia de Peste Porcina Africana (PPA), quesos frescos, sándwiches, bocadillos y diversos productos farmacéuticos, químicos y biológicos destinados al uso animal.