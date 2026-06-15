Decomisan armamento ilegal procedente de EU oculto en autobús de pasajeros con destino a Zacatecas

Agentes de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y elementos de la Guardia Nacional aseguraron dos cargamentos ilegales de armas de fuego y cartuchos en un autobús de pasajeros que tenía como destino el municipio de Jerez, en Zacatecas.

De acuerdo con la ANAM, el autobús salió de Addison, Illinois, y durante una revisión en punto de entrada al país se localizó un primer cargamento en el equipaje de un pasajero, mientras el segundo correspondía a un envío de paquetería que era transportado en la misma unidad.

Aunque no se precisó el número de armas ni la cantidad de cartuchos asegurados, la ANAM informó que las personas involucradas y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes , quienes continuarán con las investigaciones y diligencias del caso.

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En coordinación con la Guardia Nacional, la #ANAM aseguró dos cargamentos ilegales de armas de fuego y cartuchos durante una revisión a un autobús de pasajeros con destino a Zacatecas.



Las acciones de inspección y control en los puntos de entrada al país fortalecen la seguridad… pic.twitter.com/RvYBELn2bB — Aduanas de México (@AduanasMx) June 15, 2026

Detienen a “El 24” en Sinaloa

| Por Elizabeth Hernández

Autoridades federales y estatales detuvieron a 11 integrantes de células delictivas generadoras de violencia en Sinaloa, entre ellos Iván “N”, alias “El 24”, identificado como líder regional de una organización criminal.

Las acciones también dejaron armas, explosivos, vehículos, equipo táctico y sustancias químicas aseguradas, tras un despliegue que incluyó operativos en Culiacán, Mocorito, El Rosario, Mazatlán, Concordia, San Ignacio, Escuinapa, Elota y Cosalá.

En la primera intervención, realizada en Culiacán y Mocorito, las fuerzas de seguridad capturaron a cuatro hombres, incluido “El 24”, además de asegurar dos vehículos, cuatro armas largas, una corta, ocho cargadores y un chaleco táctico.

Operativos resultan en detención de "El 24" y otro presunto generador de violencia. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

Por separado, en El Rosario, dentro del poblado Las Habitas, las autoridades detuvieron a cuatro personas, entre ellas una de nacionalidad extranjera y un menor de edad. En ese punto aseguraron un fusil Barrett, 11 armas largas, 158 cargadores, 835 cartuchos, cinco chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

Cuatro puntos concentraron otros decomisos de alto volumen. En Concordia, dentro de Las Iguanas, el personal operativo localizó un arma larga, 46 cargadores y 3 mil 001 cartuchos . En Mocorito, en Ranchito de los Gaxiola, un hombre quedó detenido con seis armas largas, siete cargadores, 210 cartuchos, dos chalecos tácticos, siete kilos de goma de opio y un vehículo con reporte de robo.

Más tarde, en Mazatlán, los recorridos terrestres en La Noria permitieron asegurar 951 cartuchos, cinco cargadores y una cuatrimoto. En la localidad La Amole, del mismo municipio, tres personas quedaron detenidas, una de ellas extranjera, con cinco armas largas, una corta, 29 cargadores, mil 280 cartuchos, tres chalecos tácticos y tres placas balísticas.

Según el Gabinete de Seguridad, las acciones representaron una afectación económica de 110 millones de pesos para la delincuencia organizada. Las instituciones federales y estatales señalaron que mantendrán el trabajo conjunto contra generadores de violencia y redes dedicadas a la distribución de drogas sintéticas en Sinaloa.

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