Suman 11 mil armas canjeadas en jornadas de desarme, destaca Rosa Icela Rodríguez

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que más de 11 mil armas han sido canjeadas en las ferias que despliega el Gobierno Federal para sacar de las calles estos artefactos.

Durante su participación en la conferencia de prensa presidencial, la funcionaria detalló que en la estrategia Sí al desarme, sí a la paz, la población ha entregado 11 mil 139 armas por dinero en efectivo y de manera anónima.

Al arranque de su mensaje, la funcionaria envió un mensaje a la juventud para que no desistan de trabajar por las metas que tiene en su vida y por ello es que el gobierno ha desplegado una estrategia con la que se les ofrecen múltiples alternativas, entre las que destacó la apertura de 200 mil nuevos espacios educativos para cursar el bachillerato.

A esto sumó los otros planes de fomento deportivo, cultural, artístico, entre otros.

En otro balance, comentó que se logró la recuperación de 421 espacios públicos para ser aprovechados en favor de las comunidades.

En suma, comentó que hay 385 mil jóvenes dentro de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro.

Te puede interesar

- Rosa Icela recibe en Segob a familiares de desaparecidos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR