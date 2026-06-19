Segob y CNDH coordinan acciones para cumplir recomendaciones de derechos humanos

Este viernes se ejecutó la Sexta Sesión Mesa de Coordinación de la Federación para el Seguimiento y Cumplimiento de Recomendaciones. El encuentro fue encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra.

La reunión tuvo como objetivo fortalecer la atención, el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el organismo y la articulación entre las diversas instituciones públicas.

Consolidación de mesas técnicas estratégicas

La secretaria de Gobernación destacó que estos encuentros han permitido consolidar una ruta de trabajo común. Esta dinámica se ha desarrollado mediante reuniones técnicas y especializadas en sectores estratégicos.

Entre las áreas de atención prioritarias se encuentran salud, migración, medio ambiente, reinserción social, educación, infancias, energía y atención a grupos prioritarios.

La colaboración institucional involucra de manera directa a la CNDH y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

También participan diversos organismos autónomos e instituciones federales. Esta vinculación robustece el acompañamiento a procesos de reparación integral, actos de reconocimiento e incorporación educativa.

Asimismo, se atienden las necesidades de personas desplazadas y se ejecutan acciones preventivas con enfoque de derechos humanos.

La titular de Gobernación recordó la postura de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Explicó que la transformación del país requiere consolidar instituciones más cercanas a la población, sensibles y con mayor capacidad de coordinación.

“En el Gobierno de México existe la convicción de que gobernar significa construir bienestar, acercar las instituciones a las personas y fortalecer la acción pública con sentido social, territorial y profundamente humanista”, expresó Rodríguez.

Impulso a entornos de paz y prevención

El encuentro se desarrolló en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos.

En ese contexto, se reiteró la importancia de continuar con el impulso de acciones orientadas a la igualdad y la protección de niñas, niños y adolescentes. El objetivo planteado es la construcción constante de entornos de paz y bienestar para la ciudadanía.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, refirió los avances logrados a poco más de un año de la instalación de la Mesa de la Federación. Indicó que el espacio se ha consolidado como una herramienta permanente de articulación institucional.

Su función principal es fortalecer el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH, además de construir rutas preventivas eficaces.

Medina Padilla expuso que la presencia de cada institución refleja el compromiso de impulsar una agenda basada en la coordinación y la corresponsabilidad.

Señaló que la visión de estas autoridades se encuentra centrada en la dignidad de las personas y en el fortalecimiento de las capacidades del Estado mexicano.

La coordinación entre el @GobiernoMX y la @CNDH fortalece la atención y el cumplimiento de recomendaciones. Gracias a ello se ha podido consolidar una ruta de trabajo común. De esta manera avanzamos en la construcción de un gobierno más cercano y comprometido con la población. 🇲🇽… pic.twitter.com/zw8X8tIPdL — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 19, 2026

Coordinación para evitar violaciones a los derechos humanos

La presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, señaló que el trabajo conjunto ha aportado resultados positivos en la materia. Detalló que las acciones coordinadas permiten atender quejas y dar seguimiento a las recomendaciones de manera más eficaz.

Asimismo, la funcionaria resaltó que la labor de la mesa ayuda a prevenir violaciones a los derechos humanos en el país.

A la sesión de trabajo asistieron servidoras y servidores públicos de diversas dependencias federales. Entre ellos se encontraban la subsecretaria Anticorrupción, Guadalupe Araceli García Martínez, y el titular de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos, Froylán Vladimir Enciso.

También acudieron la comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez; la secretaria técnica del Consejo Nacional de Población, Gabriela Rodríguez, y la coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Xadeni Méndez.

Funcionarios participantes en la sesión institucional

El encuentro contó con la presencia de la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, y la Titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Monserrat Matilde Rizo Rodríguez. Se sumó la Subprocuradora Jurídica de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ivette Naime Javelly.

Por parte del sector energético y penitenciario asistieron el Director Jurídico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), José Manuel Calva Merino, y la Titular de la Unidad de Asuntos Legales, Derechos Humanos y Transparencia de Prevención y Reinserción Social, María del Pilar Oscós Estrada.

Finalmente, participaron la Titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Lorena Villavicencio Ayala; el Fiscal Especial en Seguimiento a Recomendaciones y Quejas de Derechos Humanos, Arturo Israel Dominguez Adame, y representantes de Universidades Públicas.

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