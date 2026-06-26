Pérez Cuéllar, por frenar “divorcio” entre Chihuahua y la Federación

Aspira a la candidatura de Morena al gobierno del estado

El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien busca la coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, señaló a La Razón que esa entidad, la más grande del país, no puede crecer sin la cercanía que debe existir con la Federación, en medio del distanciamiento reciente que se ha visto por parte de la administración estatal actual, a raíz de la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara.

En entrevista con este diario, el morenista sostuvo que la reducción de la violencia, la inversión en obra pública sin endeudamiento y el contacto permanente con la ciudadanía son sus principales cartas de presentación a la hora de poner de manifiesto sus aspiraciones políticas rumbo a la renovación de la gubernatura de su estado, en 2027.

El Dato: El alcalde se registró el martes en el World Trade Center de la CDMX, lo acompañó su esposa Rubí Enríquez, su hermano Alejandro Pérez, diputado federal, y otros morenistas.

¿Cuál considera que es uno de los principales problemas que enfrenta Chihuahua en la actualidad? Desde que el licenciado López Obrador llegó, el gobierno de Chihuahua ha estado divorciado del Gobierno de México, y eso es una torpeza imperdonable. ¿Por qué? Pues porque estanca al estado, no permite que se construya en conjunto, en este caso, con la Presidenta Claudia Sheinbaum, programas exitosísimos que a nivel nacional están dando resultados.

TE RECOMENDAMOS: RÉPLICA Derecho de Réplica de la CNDH

¿Qué percepción encuentra entre la ciudadanía respecto al gobierno estatal? Fundamentalmente, en Chihuahua, hay una molestia con la gobernadora. La molestia que sí es prácticamente unánime es por su ausencia.

¿A qué atribuye el descontento? Hay regiones enteras que se sienten abandonadas. Por ejemplo, Nuevo Casas Grandes, que es uno de los municipios más importantes del estado, ha sido visitado por la gobernadora apenas tres veces en cinco años y de manera muy breve. La gente percibe falta de atención, de apoyo y de obra pública.

34.4 por ciento de las preferencias tiene el alcalde en Chihuahua

¿Cuál es su opinión sobre la polémica por la presunta incursión de agentes de la CIA en territorio chihuahuense? Más allá de si es popular o impopular decirlo, se trata de un tema muy delicado. No se puede sentar un precedente de que cualquier gobernadora quiera tener la relación que le corresponde al Gobierno de México y violar la Constitución de una manera tan aberrante.

El alcalde con licencia reiteró que Chihuahua requiere una nueva etapa de coordinación con el Gobierno federal y una administración cercana a la ciudadanía para atender las demandas de las distintas regiones del estado.

Pérez Cuéllar destacó que Ciudad Juárez logró salir de los primeros lugares de violencia a nivel internacional, impulsó obra pública sin contratar deuda y consolidó programas de apoyo a la educación y participación ciudadana.

“Primero están los resultados en Juárez. Cuando nosotros llegamos, la ciudad aparecía entre las más violentas del mundo y hoy ya la sacamos de las primeras 10 y de las primeras 20. Ese es un resultado concreto”, afirmó a La Razón.

El aspirante aseguró que ningún otro gobierno municipal ha realizado una cantidad similar de obra pública en el mismo periodo (trienio de ayuntamiento) sin recurrir a financiamiento extra.

“En Juárez nadie ha hecho la cantidad de obra que nosotros hemos hecho en el mismo tiempo de gobierno y sin un solo peso de deuda”, señaló.

A pregunta expresa de cuál es la importancia del trabajo territorial dentro de Morena, el presidente municipal con licencia afirmó que más que una propuesta de campaña, se trata de una forma de ejercer la política que ha mantenido durante toda su trayectoria.

En este tenor, recordó que durante su administración impulsó las llamadas “Cruzadas por Juárez”, mediante las cuales las dependencias municipales trasladaban sus servicios a colonias con mayores necesidades.

¿Cómo llega a esta contienda interna de Morena rumbo a 2027? Llegamos con mucho trabajo realizado en Ciudad Juárez y con cercanía con la gente. Las encuestas reflejan ese esfuerzo y el reconocimiento ciudadano.

¿Cuál es su propuesta en territorio para los chihuahuenses? “No he sido un político de escritorio, sino de territorio. Siempre he recorrido el estado y conozco los 67 municipios.

“En Juárez estuvimos permanentemente en las colonias, llevando servicios a la gente y acercando el gobierno a las zonas más alejadas”, explicó.

Con relación al proceso interno de Morena y la competencia con otros perfiles, entre ellos la senadora Andrea Chávez, Pérez Cuéllar aseguró que actualmente existe un ambiente de respeto entre los aspirantes.

“Hubo un momento en que se comentó mucho sobre campañas adelantadas, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum fue muy clara y el Consejo Nacional de Morena fijó reglas que todos acatamos. Hoy vamos a una contienda fraterna”, sostuvo el alcalde con licencia.

Aunque reconoció que durante el proceso de selección pueden surgir diferencias entre equipos políticos, descartó escenarios de ruptura.

“Veo condiciones para llegar unidos. Habrá tropiezos y diferencias, es natural, pero no veo algo que lleve a una ruptura interna”, señaló.

El verdadero desafío para Morena, dijo, será enfrentar al PAN en una entidad que históricamente ha sido uno de sus principales bastiones.

“Quien piense que la elección ya está decidida se equivoca. Hoy Morena tiene ventaja, pero la política es dinámica y Chihuahua es un estado muy crítico y participativo”, comentó.

No obstante, destacó que en la elección de 2024 Morena logró imponerse en prácticamente todas las boletas federales y locales.

“Si se sumaran todos los votos del estado como si fuera una sola elección, Morena ganó Presidencia, senadurías, diputaciones y alcaldías. Ha habido una evolución importante”, afirmó.

Pérez Cuéllar explicó que dedicará las siguientes semanas a recorrer Chihuahua para buscar el respaldo ciudadano de cara a la encuesta que definirá a la persona que coordine la defensa de la transformación con Morena.

¿Qué espera de esta etapa del proceso interno de Morena? “Voy a regresar al estado y no salir de ahí hasta que se conozca el resultado. Voy a dialogar con las y los chihuahuenses, a presentarles mis argumentos y a pedirles que me consideren en la encuesta”, sostuvo.

Y envió un mensaje a la militancia y simpatizantes de Morena.

“Si algún chihuahuense nos ve o nos lee y le preguntan en la encuesta, Cruz Pérez Cuéllar es la respuesta”, dijo.

MIGRACIÓN. Pérez Cuéllar se refirió al tema como uno de los más sensibles para Chihuahua, en particular para Ciudad Juárez, que ha aprendido a convivir con este fenómeno debido a su historia.

“Juárez es una ciudad de migrantes. Es una sociedad abierta que recibe a las personas sin importar de dónde vienen” y recordó que durante los últimos años ese municipio enfrentó diversos episodios de presión, incluidos campamentos improvisados de personas venezolanas en la frontera.

“Lo importante es estar preparados. Tenemos infraestructura, albergues y una comunidad acostumbrada a atender estos fenómenos cuando se presentan”.

REFERENTE CULTURAL. El aspirante a la candidatura guinda al gobierno de Chihuahua destacó el carácter abierto y diverso de la frontera juarense, a la que definió como un ejemplo nacional de inclusión cultural e identidad social, por ello, dijo, este referente debe extenderse hasta todo el territorio estatal, para colocarse como líder del proyecto de transformación en la entidad.

Al hacer referencia a los símbolos que representan a su ciudad de origen, el edil evocó la figura del cantante Juan Gabriel como ejemplo del espíritu fronterizo.

“Juárez es el ejemplo de apertura en el país. No hay mejor ejemplo para revelar la diversidad y la apertura de los juarenses que Juan Gabriel, ya lo dijo él: Ciudad Juárez es número uno, la frontera más fabulosa y bella del mundo”.

CRUZ PÉREZ CUÉLLAR

FORMACIÓN: Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Maestro en Gestión y Políticas Públicas.

Trayectoria: Alcalde de Ciudad Juárez. Senador de la República por Chihuahua. Diputado federal.