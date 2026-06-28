Servicio de Protección Federal fortalece capacitación contra la tortura en personal federal

El Servicio de Protección Federal (SPF) organizó una conferencia para reforzar la capacitación de su personal en prevención de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Anel Mejía García, directora general de Profesionalización del SPF, señaló que estos espacios buscan fortalecer el compromiso ético de las personas servidoras públicas, con énfasis en la detección y erradicación de prácticas que vulneren la dignidad e integridad humana.

El catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Sergio Suárez Daza, impartió la ponencia “Combate a la tortura y otros tratos crueles e inhumanos en México”. Durante su intervención, afirmó que la prevención requiere un cambio de paradigma dentro del servicio público, con respeto irrestricto a los derechos humanos como eje de la actuación institucional.

La #SSPC, a través de @spf_sspc, fortalece la actuación policial.



Personal de #ProtectoresDeLaNación, participaron en la conferencia “Combate a la tortura y otros tratos crueles e inhumanos en México”, impartida por Sergio Suárez Daza, catedrático del Instituto Nacional en… pic.twitter.com/jM8nytU3i7 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 28, 2026

De acuerdo con el especialista, la tortura constituye una grave violación a las garantías fundamentales y también afecta la eficacia de las investigaciones, debido a que cualquier prueba obtenida mediante esos actos carece de validez dentro del sistema penal acusatorio.

Por ello, Suárez Daza subrayó que el personal policial debe apegar su conducta a los protocolos establecidos, evitar acciones que comprometan una investigación y mantener control emocional ante situaciones de alta complejidad.

La SSPC indicó que la conferencia forma parte de la campaña nacional “México sin Tortura 2026: por el Derecho a la Dignidad e Integridad Personal”, iniciativa orientada a promover una cultura de cero tolerancia frente a cualquier trato cruel, inhumano o degradante.

Como parte de esa estrategia, la dependencia destacó el impulso del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como del comisionado del SPF, Francisco Moreno Montaño, para mantener una capacitación permanente en seguridad y derechos humanos.

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MSL