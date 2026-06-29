Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 30 de junio

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 30 de junio, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Sandía roja: $12.90 el kilo

Plátano Chiapas: $20.00 el kilo

Jícama: $24.00 el kilo

Manzana Granny Smith: $39.00 el kilo

Uva roja Clam: $54.00 el paquete

Uva verde Clam: $69.00 el paquete

Uva Candy Snap, uva Candy Heart o uva Cotton Candy: $99.00 el paquete

Durazno importado: $79.00 el kilo

Espárragos verdes: $79.00 la pieza

Guacamole spicy o natural WeGuac: $84.00 cada uno

Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Carnes, pollo, pescados y más

Rollo de sushi hawaiano maki, california maki o salmón: 2x $129.00

Mojarra tilapia: $82.00 el kilo

Filete basa blanco: $87.00 el kilo

Pierna de cerdo con hueso: $58.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso: $172.00 el kilo

Milanesa de pollo: $182.00 el kilo

Molida de res 80/20: $136.00 el kilo

Costilla para asar de res: $158.00 el kilo

Pizza pepperoni, hawaiana o mexicana: $90.00 cada una

Paquete de berlinesas Mundial o donas bombón: $46.00 cada una

Yoghurt Griego Yoplait: $75.00 cada uno

Yoghurt batido natural lala de 900 g: $39.00 cada uno

Leche deslactosada o deslactosada light Santa Clara de 1.5L : 3x $140.00

Huevo blanco orgánico Aires de Campo: $75.00 cada uno (12 piezas)

Pechuga de pavo natural San Rafael: $100 1/4 de kilo

Queso panela Fud: $52.00 el 1/4 de kilo

Queso Oaxaca Los Volcanes: $89.00 cada uno (400 gramos)

Salchicha de pavo Zwan de 550 gramos: $50.00 cada uno

Alimento para perro Purina Dog Chow adultos medianos y grandes 150g: $487.00 cada uno

Colchón matrimonial Luuna Comfort: $2,990.00

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LMCT