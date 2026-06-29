Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 30 de junio

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 30 de junio, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Sandía roja: $12.90 el kilo
- Plátano Chiapas: $20.00 el kilo
- Jícama: $24.00 el kilo
- Manzana Granny Smith: $39.00 el kilo
- Uva roja Clam: $54.00 el paquete
- Uva verde Clam: $69.00 el paquete
- Uva Candy Snap, uva Candy Heart o uva Cotton Candy: $99.00 el paquete
- Durazno importado: $79.00 el kilo
- Espárragos verdes: $79.00 la pieza
- Guacamole spicy o natural WeGuac: $84.00 cada uno
Carnes, pollo, pescados y más
- Rollo de sushi hawaiano maki, california maki o salmón: 2x $129.00
- Mojarra tilapia: $82.00 el kilo
- Filete basa blanco: $87.00 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso: $58.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso: $172.00 el kilo
- Milanesa de pollo: $182.00 el kilo
- Molida de res 80/20: $136.00 el kilo
- Costilla para asar de res: $158.00 el kilo
- Pizza pepperoni, hawaiana o mexicana: $90.00 cada una
- Paquete de berlinesas Mundial o donas bombón: $46.00 cada una
- Yoghurt Griego Yoplait: $75.00 cada uno
- Yoghurt batido natural lala de 900 g: $39.00 cada uno
- Leche deslactosada o deslactosada light Santa Clara de 1.5L: 3x $140.00
- Huevo blanco orgánico Aires de Campo: $75.00 cada uno (12 piezas)
- Pechuga de pavo natural San Rafael: $100 1/4 de kilo
- Queso panela Fud: $52.00 el 1/4 de kilo
- Queso Oaxaca Los Volcanes: $89.00 cada uno (400 gramos)
- Salchicha de pavo Zwan de 550 gramos: $50.00 cada uno
- Alimento para perro Purina Dog Chow adultos medianos y grandes 150g: $487.00 cada uno
- Colchón matrimonial Luuna Comfort: $2,990.00
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LMCT
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