Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 30 de junio y 1 de julio

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 30 de junio y miércoles 1 de julio en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
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Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 30 de junio
Ofertas en frutas y verduras
- Melón chino: $21.80 el kilo
- Cebolla blanca: $19.80 el kilo
- Mango ataúlfo: $29.80 el kilo
- Sandía: $9.80 el kilo o GRATIS cada kilo con 80 puntos Soriana Ya
- Papaya: $31.80 el kilo
- Uva blanca: $59.80 el kilo
- Piña Gota de miel: $15.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Manzana Red Delicious: $38.80 el kilo
- Cilantro: $9.80 el manojo
- Papa blanca: $49.80 el kilo
- Zanahoria: $16.80 el kilo
- Chayote sin espinas: $28.80 el kilo
- Champiñón blanco a granel: $89.80 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo entero fresco: $35.90 el kilo
- Milanesa de res pulpa blanca: $208.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $158.90 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $173.90 el kilo
- Alas de pollo enchiladas: $69.90 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $59.90 el kilo
- Carne para deshebrar de res Rancho Don Francisco Selecta: $219.00 el kilo
- Chuleta de cerdo: $97.00 el kilo
- Huevo blanca Precissimo 30 piezas: $56.90 el paquete
- T-bone de res Rancho Don Francisco Selecta: $329.90 el kilo
- Top Sirloin de res palomilla Rancho Don Francisco Selecta: $269.90 el kilo
- Diezmilla de res sin hueso Rancho Don Francisco selecta: $249.90 el kilo
- En toda la carne empacada de origen del departamento de frescos: 3x2 (Gratis el tercero de menor o igual precio)
- Toda la línea Dolores: 25% de descuento
- Filete de mojarra de granja congelado: $99.90 el kilo
- Filete de basa blanco congelado: $69.90 el kilo
- Camarón coctelero chico: $139.00 el kilo
- Camarón coctelero grande: $199.00 el kilo
- Pescado para caldo Valley Food Fresh de 680 gramos: $59.00
- Mero entero: $199.00 el kilo
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LMCT
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