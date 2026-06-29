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Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 30 de junio y 1 de julio

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: La Razón (Canva)
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 30 de junio y miércoles 1 de julio en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

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Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 30 de junio

Ofertas en frutas y verduras

  • Melón chino: $21.80 el kilo
  • Cebolla blanca: $19.80 el kilo
  • Mango ataúlfo: $29.80 el kilo
  • Sandía: $9.80 el kilo o GRATIS cada kilo con 80 puntos Soriana Ya
  • Papaya: $31.80 el kilo
  • Uva blanca: $59.80 el kilo
  • Piña Gota de miel: $15.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Manzana Red Delicious: $38.80 el kilo
  • Cilantro: $9.80 el manojo
  • Papa blanca: $49.80 el kilo
  • Zanahoria: $16.80 el kilo
  • Chayote sin espinas: $28.80 el kilo
  • Champiñón blanco a granel: $89.80 el kilo
Verduras frescas en imagen ilustrativa
Verduras frescas en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $35.90 el kilo
  • Milanesa de res pulpa blanca: $208.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $158.90 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $173.90 el kilo
  • Alas de pollo enchiladas: $69.90 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $59.90 el kilo
  • Carne para deshebrar de res Rancho Don Francisco Selecta: $219.00 el kilo
  • Chuleta de cerdo: $97.00 el kilo
  • Huevo blanca Precissimo 30 piezas: $56.90 el paquete
  • T-bone de res Rancho Don Francisco Selecta: $329.90 el kilo
  • Top Sirloin de res palomilla Rancho Don Francisco Selecta: $269.90 el kilo
  • Diezmilla de res sin hueso Rancho Don Francisco selecta: $249.90 el kilo
  • En toda la carne empacada de origen del departamento de frescos: 3x2 (Gratis el tercero de menor o igual precio)
  • Toda la línea Dolores: 25% de descuento
  • Filete de mojarra de granja congelado: $99.90 el kilo
  • Filete de basa blanco congelado: $69.90 el kilo
  • Camarón coctelero chico: $139.00 el kilo
  • Camarón coctelero grande: $199.00 el kilo
  • Pescado para caldo Valley Food Fresh de 680 gramos: $59.00
  • Mero entero: $199.00 el kilo

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