Falla eléctrica detiene Tren Maya en Yucatán; pasajeros, seguros

Un tren del Tren Maya, que cubría la ruta Mérida-Cancún Aeropuerto, realizó una detención preventiva la noche del 1 de julio en el tramo de Leona Vicario, Yucatán. El incidente se debió a una falla en el generador de energía eléctrica que propulsa el convoy, dejando a los pasajeros varados por varias horas. La empresa activó de inmediato los protocolos de seguridad y atención para los usuarios a bordo.

Personal especializado del Tren Maya brindó información, atención y acompañamiento a las personas afectadas, quienes permanecieron en condiciones seguras durante todo el proceso. Dos trenes de auxilio fueron desplegados rápidamente al lugar para trasladar a los pasajeros a su estación de destino.

Una vez en la estación, los usuarios recibieron el reembolso de sus boletos y compensaciones económicas por las molestias ocasionadas. Adicionalmente, se les proporcionó transporte terrestre gratuito para facilitar su llegada al centro de la ciudad o a sus respectivos alojamientos, garantizando su movilidad tras el imprevisto.

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Tren Maya informa sobre una detención preventiva debido a una falla técnica en uno de sus trenes. pic.twitter.com/cfMIvwHfvo — Tren Maya (@TrenMayaMX) July 4, 2026

Durante la eventualidad, una de las pasajeras experimentó una crisis nerviosa. El personal del Tren Maya le ofreció acompañamiento y asistencia para asegurar su bienestar. La empresa enfatizó que todas las maniobras se llevaron a cabo priorizando en todo momento la seguridad de las personas, actuando conforme a los procedimientos técnicos establecidos.

Como parte de los protocolos operativos, se realizarán las investigaciones técnicas correspondientes para determinar las causas exactas de la falla y evitar que incidentes de este tipo se repitan en el futuro. Este paso es crucial para mantener la confianza en la operación del sistema ferroviario.

El Tren Maya lamentó profundamente las molestias causadas por esta situación y refrendó su compromiso con la mejora continua de sus procedimientos.

“La seguridad y el bienestar de las personas usuarias son nuestra prioridad”, declaró la empresa en un comunicado, subrayando su dedicación a ofrecer un servicio confiable y seguro en la región.

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MSL