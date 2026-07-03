Sheinbaum destaca inversión histórica de 300 mdp a turismo comunitario en Michoacán

En el marco de la presentación de proyectos para el impulso turístico comunitario de Michoacán, que significan una inversión histórica de 300 millones de pesos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que México no sólo tiene la capacidad para recibir visitantes y ofrecer experiencias en hoteles y playas, sino en otros punto de riqueza cultural.

En el marco de la exposición del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la mandataria comentó que este proyecto no solo busca robustecer la seguridad del estado, sino también reactivar la economía y recuperar la historia, las tradiciones y la cultura de los pueblos originarios.

“México, durante muchos años se vio el turismo como los grandes hoteles: Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco. Acapulco fue el primero, de hecho; pero Cancún, Puerto Vallarta, el turismo de playa, ese de los grandes hoteles, que ayuda porque da empleo, pero se olvidó la parte quizá más importante, que es lo que es México. México no solamente es paisajes, no solamente es hermosas playas. México es cultura. Nosotros somos una potencia cultural”, dijo.

Conferencia de prensa matutina desde Morelia, Michoacán. Viernes 03 de julio 2026 https://t.co/jmYn5Umikz — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 3, 2026

Comentó que para detonar el turismo desde otros lares, y responder a la demanda de visitantes que ya no sólo buscan las playas sino conocer la cultura, se debe comenzar con el reconocimiento de los pueblos y que éstos sean quienes se encarguen del turismo comunitario.

Por ello, mediante el Fondo Nacional de Turismo, se realizó una inversión de 300 millones de pesos para diversas acciones.

Entre las mencionadas durante el evento de esta noche se encuentra la protección a las emblemáticas ruinas de San Juan Parangaricutiro; se anunció la restauración del antiguo templo de San Juan Bautista, junto al INAH.

También se reforzará el muro del panteón de la isla de Janitzio y se construirá una pasarela lateral, para que tanto la visita que las familias hacen a sus muertos pueda “convivir” con la visita de turistas atraídos por conocer más del Día de Muertos.

En cuanto al Lago de Pátzcuaro, se rehabilitarán los muelles para mejorar la movilidad de los habitantes.

Asimismo, se impulsarán proyectos en 22 municipios del estado, a los que se entregarán apoyos de equipamiento, que van desde asadores, refrigeradores y mobiliario, así como ecotecnias como baños secos.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL