Secretaría de Salud refuerza operativo para el México vs Inglaterra; amplían capacidad hospitalaria

A dos días del encuentro entre la Selección Mexicana e Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de Futbol, el Comando Federal para la Seguridad en Salud anunció el fortalecimiento de la estrategia nacional de atención médica con el despliegue de módulos adicionales de emergencia, una mayor coordinación entre instituciones y la preparación de la red hospitalaria para responder ante cualquier incidente derivado de las concentraciones masivas de aficionados.

La estrategia, diseñada desde hace más de seis meses, contempla acciones preventivas y de respuesta en materia de atención prehospitalaria, vigilancia epidemiológica, protección contra riesgos sanitarios y coordinación operativa, con el objetivo de garantizar una atención oportuna durante los eventos mundialistas.

Como parte del reforzamiento del operativo, el Comando Federal informó que se amplió la coordinación entre el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), los Servicios de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y los Centros Reguladores de Urgencias Médicas (CRUM), con el propósito de optimizar el despliegue territorial de ambulancias y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

#ComunicadoSalud



El Comando Federal para la Seguridad en Salud fortalece la estrategia nacional de atención para el encuentro México vs. Inglaterra



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Las instituciones homologaron además los protocolos para la clasificación y regulación médica de pacientes, así como los procedimientos para atender traumatismos derivados de aglomeraciones, quemaduras y otras lesiones de alta complejidad. También quedaron establecidos los mecanismos para activar procesos de reconversión hospitalaria en caso de que la demanda de atención así lo requiera.

Como medida adicional, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) y el Centro Operativo para la Atención de Contingencias (COPAC), instalará cuatro módulos de atención médica avanzada sobre Paseo de la Reforma, adicionales a los previstos en el operativo del Gobierno de la Ciudad de México.

Cada módulo contará con áreas de consulta externa, urgencias, choque y estancia corta, además de médicos, personal de enfermería, promotores de la salud, personal logístico, medicamentos, material de curación, carros de reanimación y equipo electromédico para estabilizar pacientes antes de una eventual referencia hospitalaria.

Asimismo, el CENAPRECE desplegará dos Unidades de Comando para la Seguridad en Salud (UNICOSS) para fortalecer la coordinación operativa durante el desarrollo del encuentro y los festejos posteriores.

El Comando Federal también activó un protocolo escalonado para la atención de incidentes en la Ciudad de México, con alertamiento para los estados de Estado de México, Puebla y Morelos.

En coordinación con IMSS Bienestar, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se prepararon hospitales receptores y se dispuso de aeronaves de los agrupamientos Cóndores y Relámpagos para realizar traslados aeromédicos en caso de ser necesarios.

La estrategia contempla además la activación de la Red Hospitalaria Nacional, integrada por 586 hospitales, cuyos protocolos de triaje, expansión de camas, disponibilidad de personal, insumos y mecanismos de referencia permanecen listos para atender cualquier contingencia.

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MSL