Criminalizar el VIH fomenta estigma

Celebran eliminación de “peligro de contagio”

Salud respaldó eliminar el delito de peligro de contagio al considerar que criminalizar el VIH fomenta estigma, dificulta la atención médica y debilita las estrategias de prevención.

Celebran eliminación de “peligro de contagio”
Celebran eliminación de “peligro de contagio” Foto: larazondemexico
Por:
Claudia Arellano

La Secretaría de Salud calificó como un avance en materia de salud pública y derechos humanos la derogación del delito de “peligro de contagio”, al considerar que la criminalización de personas por su condición de salud no contribuye a reducir nuevas infecciones por VIH y, por el contrario, fomenta el estigma y dificulta el acceso a servicios médicos.

A través del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida y Hepatitis (Censida), la dependencia sostuvo que la decisión es congruente con una política sustentada en evidencia científica, derechos humanos y compromisos internacionales asumidos por México.

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Explicó que la experiencia nacional e internacional demuestra que sancionar penalmente una condición de salud no fortalece las estrategias de prevención, ya que el temor a consecuencias legales puede desalentar la realización voluntaria de pruebas diagnósticas, el acceso a tratamientos y la atención médica oportuna.

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Recordó que diversos organismos nacionales e internacionales han advertido que este tipo de figuras penales generan efectos negativos en las políticas de prevención al reforzar la discriminación y el estigma.

Destacó que la política nacional frente al VIH se basa en el acceso universal a la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento integral, con pleno respeto a la dignidad y derechos de las personas.

Subrayó que la evidencia científica confirma que una persona que vive con VIH, recibe tratamiento antirretroviral y mantiene de forma sostenida una carga viral indetectable que no transmite el virus por vía sexual, principio reconocido internacionalmente como “Indetectable = Intransmisible” (I=I).

Consideró que la eliminación del delito representa una oportunidad para fortalecer un modelo de salud centrado en la prevención combinada.

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