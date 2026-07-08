Aseguran 2 mil 250 litros de huachicol en la GAM

Personal de Bomberos llegó al lugar ante una posible fuga de combustible.

LA FISCALÍA General de la República (FGR) aseguró cerca de dos mil 250 litros de hidrocarburo en un inmueble de la colonia San Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero. Durante el cateo, agentes federales localizaron 45 bidones con capacidad de 50 litros cada uno dentro de un predio fachada.

45 bidones de 50 litros cada uno había en el lugar

El operativo se realizó en un predio ubicado sobre Avenida Tepatitlán, entre las calles Tecpan de Galeana, Tixtla y Atoyac. Vecinos reportaron que autoridades ministeriales, elementos de la Guardia Nacional y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) cerraron la circulación y mantuvieron control de la zona desde el viernes por la noche.

El riesgo causado por la toma clandestina obligó incluso al desalojo de algunos vecinos, quienes relataron momentos de incertidumbre por el olor a combustible, la presencia de personal de emergencia y el cierre parcial de la vialidad.

TE RECOMENDAMOS: Descarta desgaste interno Zaira Cedillo ve fortaleza de la 4T hacia 2027 en el Edomex

La pista para dar con esta toma inició en Azcapotzalco, donde Pemex detectó irregularidades en un ducto. Esa revisión llevó a las autoridades hasta este inmueble con fachada de refaccionaria, en el que hallaron una toma clandestina descontrolada. A partir de ese hallazgo, el Ministerio Público de la Federación abrió una investigación por un delito en materia de hidrocarburos.

Este descubrimiento amplía el mapa de tomas clandestinas detectadas sobre el Río de Los Remedios y sus alrededores. En lo que va de 2026, corporaciones federales han deshabilitado al menos cuatro puntos ilegales de extracción de hidrocarburo en una zona por la que transitan y viven más de medio millón de personas.