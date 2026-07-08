Zaira Cedillo ve fortaleza de la 4T hacia 2027 en el Edomex

A menos de un año de que inicie el proceso electoral de 2027 en el Estado de México, la diputada local de Morena Zaira Cedillo Silva aseguró que existen condiciones para fortalecer la participación política de las mujeres y consolidar la paridad alcanzada en los últimos años, al tiempo que defendió el trabajo territorial de su partido en Ecatepec y descartó un desgaste del movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

En entrevista con La Razón, sostuvo que las reformas impulsadas desde el Gobierno federal y el Congreso mexiquense permiten que la igualdad sustantiva deje de ser sólo un discurso, para convertirse en una realidad institucional, con mayor presencia de mujeres en los poderes públicos y en los gobiernos municipales.

El Dato: El Congreso local logró la representación paritaria desde 2018 con la elección de 37 mujeres y 38 hombres.

La legisladora consideró que en el Estado de México hay condiciones para garantizar la igualdad de género, rumbo a las elecciones del próximo año.

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“Hoy tenemos gobiernos más paritarios, más mujeres participando en política y también una representación de la diversidad sexual. Incluso las reformas al Poder Judicial (PJ) contemplan la paridad en un espacio que históricamente había sido ocupado principalmente por hombres. No solamente hablamos del tema en el discurso, sino con acciones, presupuesto y políticas públicas para las mujeres”, dijo.

La diputada mexiquense destacó que la participación femenina seguirá creciendo en los próximos procesos electorales, al considerar que existe una generación de mujeres con experiencia en el servicio público y arraigo territorial.

37 mujeres hay en el Congreso local actualmente

INFRAESTRUCTURA. Al referirse a Ecatepec, municipio que representa en el Congreso local, Cedillo Silva señaló que su principal desafío es el acceso al agua potable, drenaje y servicios públicos, problemas que, dijo, son una deuda acumulada durante décadas.

Explicó que, desde el Poder Legislativo del estado, ha trabajado por impulsar iniciativas para endurecer las sanciones contra el robo de agua y acompañar la próxima discusión de una nueva Ley del Agua para el Estado de México.

“Hemos trabajado para defender el agua de nuestros vecinos, proponiendo que el robo de agua sea considerado un delito grave. También impulsamos reformas como la relacionada con la violencia vicaria y la despenalización del aborto. Además, mantenemos un trabajo permanente en territorio con recuperación de espacios públicos, jornadas jurídicas, apoyo en infraestructura y programas sociales para las familias”, explicó.

La diputada aseguró que, además del trabajo legislativo, mantiene recorridos permanentes por las colonias, para identificar necesidades relacionadas con inundaciones, drenajes colapsados y falta de servicios básicos.

MÚSCULO DE LA 4T. Respecto a la reciente asamblea informativa realizada por Morena en Ecatepec, la legisladora local afirmó que la participación de más de dos mil 500 personas demuestra la fortaleza del movimiento, en uno de los municipios con mayor peso electoral del país.

“Ecatepec pasó de ser el bastión del PRI a convertirse en uno de los principales bastiones de la transformación. Hoy, la gente ve trabajar juntos a los tres niveles de gobierno y eso genera confianza. Morena está unido y continuará trabajando en territorio”, dijo.

Añadió que durante esa asamblea se reiteró el respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y se refrendó el compromiso de defender la soberanía nacional frente a cualquier intento de injerencia externa.

Consultada sobre una eventual candidatura a la presidencia municipal de Ecatepec en 2027, la legisladora evitó pronunciarse de manera directa, aunque dejó abierta la posibilidad de participar si así lo determinan Morena y la ciudadanía.

“Estamos concentrados en el trabajo legislativo y en el territorio. Vamos a estar donde el movimiento y la gente nos llamen. Será el pueblo quien decida quién encabezará las tareas en 2027”, señaló.

Zaira Cedillo afirmó que, por ser originaria del municipio, su prioridad seguirá siendo impulsar mejores condiciones para las familias ecatepenses.