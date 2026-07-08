Reconocen a Félix Salgado por declinar a candidatura

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, reconoció que el senador con licencia Félix Salgado Macedonio decidiera no registrarse, para participar en el proceso interno por la coordinación de Guerrero; destacó que, a pesar de su decisión, realizará recorridos en favor del movimiento de transformación.

Consideró que la presencia y el activismo político de Salgado Macedonio fortalecen a Morena, y adelantó que lo acompañará en uno o dos actos públicos de su gira por Guerrero, al asegurar que su participación no vulnera las reglas del proceso interno para definir la candidatura.

En conferencia de prensa, la dirigente morenista sostuvo que Salgado Macedonio es un ejemplo para la militancia, al mantenerse activo en las tareas de organización política, pese a que decidió no registrarse como aspirante en atención a la regla interna contra el nepotismo, al ser padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

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Además, reconoció la decisión de no competir por la candidatura y destacó que ello demuestra su compromiso con el proyecto político de Morena.

“Le agradezco mucho que tomara esa determinación y, sobre todo, que refrendara el compromiso que va a seguir luchando, y eso es lo más importante y se lo reconozco. De hecho, quedé en que lo voy a acompañar; va a compartir la agenda y en uno o dos eventos espero poderlo acompañar”, señaló.

La dirigente rechazó que su asistencia a las asambleas de Salgado Macedonio represente una ventaja indebida o genere condiciones de inequidad en el proceso interno, al insistir en que el senador con licencia no participa en la contienda para la selección de la candidatura.