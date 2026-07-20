A Justo Aurelio Rivera, vinculado con ‘La Barredora’, le incautaron vehículos de alta gama

A Justo Aurelio Rivera, ligado con el grupo criminal denominado “La Barredora”, y detenido este inicio de semana, le incautaron bienes valuados en 145.2 mdp, entre ellos vehículos de alta gama.

Justo Aurelio Rivera figuraba como socio de cuatro empresas dedicadas a la industria farmacéutica registradas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de las cuales al menos una ha sido proveedora del Gobierno estatal, se informó en la víspera.

Al momento de su captura, elementos ministeriales aseguraron 15 vehículos de alta gama, una caja fuerte, armas, dólares y dispositivos de banca electrónica, entre otros.

El operativo que derivó en la captura de Justo Aurelio Rivera, identificado por el Gabinete de Seguridad como presunto operador logístico y financiero del Cártel del Noreste (CDN), también dejó al descubierto una colección de vehículos de lujo y alto desempeño valuada en decenas de millones de pesos.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, durante los cateos realizados en cuatro inmuebles de Mérida y la comisaría de Komchén fueron asegurados 15 vehículos de alta gama, además de armas de fuego, cartuchos, metanfetamina, dinero en efectivo, joyería, dispositivos de banca electrónica y equipos de cómputo.

Las autoridades estimaron que el valor total de los bienes asegurados asciende a 145 millones 263 mil 946 pesos, lo que representa un golpe a la estructura financiera del grupo criminal.

Con base en las imágenes difundidas por la Marina, entre los vehículos asegurados se observan modelos de algunas de las marcas más exclusivas del mundo:

Lamborghini Huracán STO color azul con detalles en naranja, una edición enfocada para pista.

Lamborghini Essenza SCV12 (aparentemente versión para circuito o réplica altamente especializada), con decoración en verde militar y distintivos de Pirelli.

Lamborghini Huracán color gris.

Lamborghini Huracán color verde oscuro.

Ferrari F80 (aparentemente), en color rojo, uno de los modelos más exclusivos de la firma italiana.

Porsche 911 GT3 RS blanco con rines rojos y gráficos laterales.

Porsche 911 GT3 RS blanco con cofre en fibra de carbono y franjas negras.

Porsche 911 color gris.

Porsche 911 color verde oscuro

A través de una breve publicación en redes sociales el pasado domingo, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que la detención fue resultado de cuatro órdenes de cateo en el citado estado del sureste mexicano.

En los cateos participaron elementos de las Secretarías de Marina (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

La inteligencia naval y el trabajo interinstitucional permitieron ejecutar cuatro cateos simultáneos en Mérida, Yucatán, donde fue detenido un presunto operador financiero de un grupo delictivo. Además, se aseguraron 15 vehículos de alta gama y diversos bienes valuados en más de… pic.twitter.com/S6mdFJg5yn — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 19, 2026

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