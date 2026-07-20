Banamex lanza edición de ’120 horas’ para vacaciones de verano

En el marco de la próxima temporada vacacional de verano, cuando muchas personas aprovechan para viajar, descansar o realizar compras relacionadas con sus planes de descanso, Banamex anuncia el inicio de una de sus campañas de “120 horas”, mediante la cual los tarjetahabientes podrán acceder a una bonificación en compras realizadas con el esquema de meses sin intereses.

Bajo el concepto “Si una parte de ti te pide vacaciones, te traemos 120 horas para decir sí a eso que quieres”, la iniciativa busca ofrecer beneficios adicionales a los clientes durante una de las temporadas de mayor actividad económica del año.

Del 20 al 27 de julio de 2026, las personas interesadas podrán registrarse para participar en esta campaña y, del 23 al 27 de julio, realizar compras que les permitan acceder a una bonificación del 10% sobre el monto acumulado de compras efectuadas a partir de 12 meses sin intereses.

Para participar, será necesario acumular un monto mínimo de compras de $6,000 pesos, y las personas participantes de esta promoción podrán obtener una bonificación máxima de $1,000 pesos por cliente.

Participan compras realizadas a plazos a partir de 12 y hasta 36 meses sin intereses, efectuadas con tarjetas de crédito físicas y digitales emitidas por Banamex. También participan las tarjetas adicionales y todas las tarjetas de crédito de la institución, incluida la tarjeta Costco Banamex. No participan tarjetas corporativas.

El registro estará disponible del 20 al 27 de julio de 2026 y será requisito indispensable completarlo para acceder al beneficio.

La información detallada de la campaña y el acceso al registro estarán disponibles en:

Sitio informativo: www.banamex.com/120horas

Portal de registro: http://www.banamex.com/120horas/interno/120/nuevo.html

Con esta edición de “120 horas”, Banamex continúa impulsando iniciativas que buscan acercar beneficios adicionales a sus clientes durante temporadas clave del año, brindándoles alternativas para aprovechar las opciones de financiamiento disponibles a través de sus tarjetas de crédito.

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FGR