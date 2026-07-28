Gabinete de Seguridad desmiente excarcelación de Mario Marín y asegura que sigue en El Altiplano

El Gabinete de Seguridad negó que el exgobernador de Puebla Mario Marín Torres haya sido liberado de prisión, y aseguró que continúa bajo custodia en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en el Estado de México. La autoridad sostuvo que no existe modificación alguna en su situación jurídica.

La aclaración respondió a versiones periodísticas que presentaron como un hecho la salida del exmandatario y su traslado a prisión domiciliaria en Puebla. Algunos medios atribuyeron el supuesto cambio de medida cautelar a un amparo promovido por su defensa.

En el mensaje oficial, el Gabinete de Seguridad informó que el exgobernador poblano no ha obtenido ningún beneficio que modifique su condición de reclusión.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados Sorteo Mayor 4022 del 28 de julio de 2026 de Lotería Nacional

“Con relación a la información que circula sobre Mario ‘N’, se informa que no ha tenido ningún cambio en su situación jurídica, por lo que permanece bajo custodia en el CEFERESO No. 1. Se exhorta a la ciudadanía a consultar únicamente la información difundida a través de los canales oficiales”, señaló la dependencia.

Con relación a la información que circula sobre Mario “N”, se informa que no ha tenido ningún cambio en su situación jurídica, por lo que permanece bajo custodia en el CEFERESO No. 1. Se exhorta a la ciudadanía a consultar únicamente la información difundida a través de los… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 29, 2026

Mario Marín enfrenta proceso por el caso Lydia Cacho

Mario Marín fue detenido en febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero, como parte de una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR). El exgobernador enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

El caso se remonta a 2005, cuando la periodista fue detenida en Quintana Roo y trasladada por carretera hasta Puebla, hechos que derivaron en una investigación por presuntas violaciones a sus derechos humanos.

Desde su captura, Marín ha permanecido sujeto al proceso judicial y recluido en un penal federal, mientras las autoridades continúan con el desarrollo del caso.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL