Américo Villarreal demanda justicia para la menor Dafne

Tras recibir el voto de confianza de la familia de la menor Dafne, quien perdió la vida durante un campamento de verano realizado en una academia militarizada de Ciudad Madero, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, sostuvo que en este caso habrá justicia y se aplicará “todo el peso de la ley”.

A su llegada al Parque Zaragoza, en El Mante, donde entregó instalaciones, el mandatario fue abordado por la señora Juana Laura Martínez, abuela de Dafne, quien le demandó justicia para su nieta. El mandatario le manifestó su solidaridad y apoyo y refrendó su compromiso de que no habrá impunidad, y que se actuará con firmeza aplicando todo el peso de la ley.

El Tip: Durante la entrega de instalaciones, el mandatario llamó a fortalecer las oportunidades para los jóvenes.

En el diálogo, Villarreal Anaya subrayó que hay plena coincidencia con la demanda de justicia y recordó que en estos momentos ya hay personas en prisión preventiva, que en el proceso de la investigación se va a aplicar “todo el peso de la justicia”.

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La abuela de Dafne expresó al gobernador su confianza y le pidió continuar trabajando para esclarecer los hechos y garantizar justicia para su nieta. Señaló, rodeada por periodistas que acompañan las actividades del mandatario tamaulipeco en esta gira por El Mante: “Vamos a darle el voto de confianza, vamos a dejarlo trabajar y queremos ver justicia”.

Durante el evento de entrega de instalaciones, Villarreal Anaya respondió así a la demanda de justicia de la familia y amigos de Dafne: “Tengan la certeza que me uno a estas voces; que yo también me sumo con esta solicitud de justicia, justicia en toda la extensión de la palabra, a las condiciones; a todas las condiciones que lamentablemente están enlutando a una ciudadana de esta región de nuestra entidad en Ciudad Mante, y que lamentamos profundamente que así sucede y no nos podemos hacer omisos de las condiciones en las que vivimos”.