El Viceroy obtiene 90 días más para negociar con EU

El líder criminal fue detenido el 9 de octubre de 2014 en Torreón y trasladado al hangar de la entonces PGR, donde posteriormente fue trasladado a la SEIDO.

Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, obtuvo 90 días adicionales para negociar un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Estados Unidos. El exlíder del Cártel de Juárez enfrenta siete cargos federales y una posible cadena perpetua, mientras la corte de Nueva York fijó su próxima audiencia para el 20 de octubre.

Autoridades estadounidenses lo identifican como sucesor de su hermano Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. El Departamento de Justicia atribuye a esa organización una red de cocaína que partía de Ciudad Juárez y El Paso, con destino a Nueva York, California, Illinois y Texas.

El Tip: Hasta 2004, el Cártel de Juárez estuvo aliado con el Cártel de Sinaloa, cuando El Chapo, presuntamente, ordenó asesinar a Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de El Viceroy.

La causa abierta en Brooklyn reúne acusaciones por narcotráfico, violencia y operaciones financieras. La Fiscalía atribuye a Carrillo Fuentes cuatro cargos vinculados con la distribución de cocaína, uno de lavado de dinero, otro relativo al uso de armas y la dirección de una empresa criminal continua.

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Durante la comparecencia de este martes, fiscales y abogados pidieron tiempo adicional para continuar las conversaciones. Ambas partes calificaron el diálogo como “productivo”, mientras Carrillo Fuentes aceptó el aplazamiento y sostuvo su renuncia al derecho de un proceso rápido. Las autoridades también descartaron solicitar la pena de muerte, por lo que la cadena perpetua quedó como castigo máximo ante una eventual condena.

28 años de cárcel, la condena que recibió en 2015

México entregó a El Viceroy el 27 de febrero del año pasado junto con otros 28 acusados requeridos por tribunales de EU. Un día después compareció ante un magistrado federal en Brooklyn, donde permanece bajo custodia desde entonces.

Previo a su traslado, Carrillo Fuentes recibió en territorio mexicano dos sentencias que suman 48 años de prisión. Una resolución de 2015 por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y acopio de armamento. Otro fallo, dictado en octubre de 2022, agregó dos décadas más por un delito relacionado con una agrupación criminal.