“En mi familia sabemos que tenemos la verdad”

La primera imagen que Verónica Ruffo Sánchez conserva de su padre, tras ser detenido y procesado por, supuestamente, operar la red más grande de huachicol del país, no corresponde al político de carácter firme que conoce desde niña. Después de una audiencia cercana a las 24 horas, encontró a Ernesto Ruffo demacrado, aunque todavía aferrado a la entereza que, aseguró, siempre lo ha definido.

En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, confirmó la cancelación de la cuenta bancaria de su firma educativa, ya que su padre aparece en el acta constitutiva.

32 a 57 años de prisión darían a Ruffo en caso de ser culpable

“Veritas Technology es mi primera fuente de ingreso, es mi trabajo principal, y eso es lo que fue cancelado”, declaró.

Ruffo describió el momento familiar como “una agonía” y afirmó que el paso de los días ha modificado la forma en que enfrenta el caso al destacar el carácter “inquebrantable” de su padre, a pesar su desgaste emocional.

Verónica Ruffo Sánchez, hija del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo ı Foto: Especial

La empresaria asumió que: “Si todo este dolor, este trago amargo y esta agonía pueden ser útiles para que la ciudadanía lo tome como información y en México alcen la voz, esto es lo que voy a hacer”.

Sobre las acusaciones, la hija del exmandatario sostuvo que desconoce la razón de fondo del expediente, pero rechazó la versión oficial: “Mi papá, mi familia y yo sabemos que tenemos la verdad”.

Junto con sus allegados, Verónica Ruffo concentra sus esfuerzos en mantener contacto con el exgobernador dentro del penal de El Altiplano. Explicó que prepara el expediente para entrar al penal y que el trámite requiere alrededor de dos semanas, por lo que aún no ha podido ver a su padre.