May en área fifí

Y el que entró ayer por la puerta grande a la lista de políticos de Morena que vuelan en primera clase fue el gobernador de Tabasco, Javier May. Nos dicen que el mandatario estatal se puso de pechito para que una fuerte rival política, Lorena Beaurregard, lo exhibiera en las benditas redes de lo más sonriente, en un asiento de la llamada clase Premier. “Es el mejor ejemplo de la hipocresía morenista”, refiere en la grabación la priista, mientras entabla una discusión con May no de mucha altura porque, nos dicen, derivó en descalificativos. Es cierto que en Tabasco se han venido reduciendo los indicadores de pobreza, gracias a los programas sociales del Gobierno federal; sin embargo, se calcula que aún 6.5% de los habitantes está en pobreza extrema y que 39% padece pobreza laboral, es decir, con lo que gana no le alcanza para adquirir la canasta básica. Nos señalan, por ello, que lo ideal hubiera sido que el góber no hubiera aceptado el “ascenso” que, aseguró, fue lo que lo llevó al asiento donde fue pillado. Tras conocerse el video declaró que una vez que acabe su encargo se retirará. Aunque eso será hasta el 2030. Uf.