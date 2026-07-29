Revira a asesor de Trump; deben mirarse a sí mismos

El Gobierno federal exhortó a Estados Unidos a que se enfoque en atender sus problemas internos en cuanto al consumo y distribución de drogas, luego de que el subdirector del Gabinete de Políticas Públicas de la Casa Blanca, Stephen Miller, comparó a los cárteles mexicanos con grupos del estado islámico.

Durante un discurso desde el Pentágono, el asesor del presidente Donald Trump afirmó que las organizaciones criminales en México controlan al país y causaron que el sistema judicial no funcione, además de que aseguró que se encuentran “en la misma situación jurídica” que ISIS o Al Qaeda”.

8 cárteles mexicanos fueron designados como terroristas

Aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum descartó un debate, atribuyó nuevamente este tipo de declaraciones a la campaña electoral que se avecina en la Unión Americana en noviembre de este año, frente a lo cual reiteró el llamado a que no se utilice a nuestro país entre los discursos.

TE RECOMENDAMOS: Acusa pauta de desinformación Gobierno niega control con registro de líneas telefónicas

“Siempre hemos dicho que México no debe ser el elemento de definición de su campaña, porque tiene que ser el propio Estados Unidos. Y, como lo hemos dicho muchas veces, Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas, y de la distribución y lavado de dinero relacionado con el narcotráfico”, dijo.

Además, sostuvo que hay una buena colaboración con el gobierno estadounidense para atender temas de seguridad y dentro del territorio mexicano se han hecho los esfuerzos para garantizar la paz.

“Hay buena coordinación y saben que nosotros, en México, gobierna el pueblo, no gobierna nadie más, gobierna el pueblo. Somos un gobierno del pueblo. Y combatimos y trabajamos todos los días por la seguridad y la paz en nuestro país y hay resultados”, dijo.