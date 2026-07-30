Y en Morena llaman a que se escuche a estudiantes

Marcha de estudiantes y aspirantes afectados por el proceso de selección para el ingreso a la UNAM, el 27 de julio de 2026.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó a privilegiar el diálogo, la apertura y el entendimiento para resolver el conflicto que enfrenta la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al considerar que escuchar a la comunidad estudiantil es la mejor vía para alcanzar acuerdos y garantizar el inicio del próximo semestre.

En un mensaje en sus redes sociales, expresó su respaldo a la máxima casa de estudios y manifestó su confianza en que las diferencias puedan superarse mediante el diálogo, además de que las autoridades universitarias atiendan las demandas de los estudiantes para evitar afectaciones al calendario académico.

“La UNAM se fortalece con el diálogo. Escuchar con responsabilidad y apertura, construir acuerdos y privilegiar el entendimiento es la mejor ruta para encontrar soluciones. Que siempre prevalezca el respeto en beneficio de nuestra comunidad universitaria. Soy maestro de la UNAM y hago votos porque se escuche a los jóvenes, se logre una solución y podamos iniciar nuestro ciclo escolar, nuestro semestre, con tolerancia y una actitud positiva”, señaló el diputado.

Sostuvo que debe existir una explicación clara sobre las decisiones que originaron el conflicto y, sobre todo, una solución que responda a las inquietudes de la comunidad. Asimismo, destacó la actuación del rector al atender de manera oportuna la problemática y confió en la comisión de expertos creada para analizar el caso.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, llamó a esperar las conclusiones de la comisión técnica y evitó pronunciarse sobre posibles sanciones: “Es un tema que está en el marco de la autonomía que tiene la UNAM. Yo no quiero opinar, hago votos porque se encuentre una solución y continúe en armonía el desarrollo del proceso educativo”.