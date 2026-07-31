En Medicina, Derecho y Odontología, los puntajes más atípicos

Polémica por examen en línea para el ingreso a licenciatura de la UNAM

Carreras de alta demanda, pero también de relevancia por su papel en la formación de futuros profesionales al servicio de la salud y la justicia en el país, como medicina, odontología y derecho, figuran entre las principales licenciaturas en las que se observaron más resultados atípicos del examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Un análisis realizado por el actuario Arturo Erdély, docente en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, ha dejado ver que de 171 licenciaturas en 165 (96 por ciento), hubo resultados anómalamente superiores a los que se obtuvieron el año pasado, teniendo como diferencia que esta ocasión la prueba se aplicó en línea, lo que abrió sospechas de que los estudiantes recurrieron a trampas, como el uso de la Inteligencia Artificial (IA).

SOSPECHOSO ı Foto: Especial

Únicamente en dos no hubo ningún cambio en el número de aciertos obtenidos por los aspirantes: Estudios Sociales y Gestión Local y Literatura Intercultural, ambas ofrecidas en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Morelia.

En otras cuatro, Lengua y Literaturas Modernas, Etnomusicología, Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento y Geografía Aplicada hubo una disminución en los aciertos conseguidos, de entre -2 y hasta -23. En cambio, en las 165 carreras restantes la diferencia va desde un acierto hasta 35, en comparación con el examen aplicado en 2025.

La de mayor diferencia observada es Ecología, que pasó de 46 reactivos respondidos correctamente, hasta 81; le sigue Lengua y Literaturas Modernas, con 32 más; en tercero, Médico Cirujano para la FES Iztacala, con 28 aciertos más.

Erdély comentó en entrevista que precisamente en Medicina, que es la carrera con mayor demanda, halló que la probabilidad de que un aspirante admitido pertenezca a los resultados atípicos es del 98 por ciento.

“En donde sí está alarmante el resultado, porque en los cálculos que yo hice, en el caso de la de Médico Cirujano, que pedía 117 puntos, la probabilidad de que un admitido sea un caso atípico es altísima, 98 por ciento. Ahí es donde uno dice que es delicado lo que está pasando y se tiene que investigar”, comentó.

En contraste, la carrera de Filosofía, de menor demanda, donde la probabilidad de que entre los nuevos alumnos halla personas con resultados atípicos en su prueba fue en una proporción menor, pero igualmente alarmante: 54 por ciento.

“No me parece tan marcado el problema, está cargado, sí hay algo. A la hora de que yo estimo la probabilidad de que un admitido en Filosofía sea un caso atípico, pues me da 54 por ciento, pero comparado con 80, 90 por ciento de las otras, pues me habla de que, efectivamente, dependiendo de la carrera y lo demandada que es, lo exigente que es, se dio o se manifestó en mayor o menor intensidad de este comportamiento atípico, y es hasta allí donde la información pública nos puede ayudar”, comentó.

El analista consideró que la alternativa más adecuada por el bien de la UNAM es repetir el examen de manera presencial, pero la tarea se ve compleja debido a que la fecha del inicio del ciclo escolar está a una semana y, para ello, se requeriría alrededor de un mes.

Su propuesta ante este panorama, consiste en convocar, por ejemplo, en Medicina, a las personas que obtuvieron los puntajes más elevados, por arriba de 106 aciertos. No obstante, advirtió que esta solución también se prestaría a interpretaciones controversiales.

“Hay cuestiones legales, alguien podría decir que eso es discriminación o gente que no entiende de cosas de estadística, que esto sería calculado psicológicamente, pero hay gente que no entiende de eso”, dijo, y agregó que la decisión podría tomarse con consideraciones políticas.