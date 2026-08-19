Gob.mx se cae durante casi dos horas y afecta páginas de dependencias federales

El portal gob.mx, principal plataforma digital del Gobierno de México, presentó una falla durante la tarde de este miércoles 19 de agosto, lo que provocó que varias páginas de dependencias federales quedaran temporalmente fuera de servicio.

La interrupción afectó el acceso a distintos sitios institucionales y generó errores para usuarios que intentaban consultar información o realizar trámites en línea. El servicio comenzó a recuperarse de manera gradual hasta quedar nuevamente disponible.

De acuerdo con información difundida por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el problema tuvo su origen en un corte de conectividad que afectó parte de la infraestructura utilizada por los portales gubernamentales.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informa que los sitios https://t.co/qoreFPzf8r se encuentran temporalmente inhabilitados por un corte de conectividad.



En 25 minutos se encontrarán rehabilitados.



Avisamos de inmediato cuando ocurra. — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) August 19, 2026

¿Qué páginas del Gobierno se cayeron?

Durante la interrupción se reportaron problemas en los sitios de distintas dependencias y organismos que utilizan el dominio gob.mx.

Entre los portales afectados estuvieron los de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, Secretaría de Gobernación, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Secretaría de Relaciones Exteriores, además de otros organismos.

También se registraron afectaciones en páginas de instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Condusef, IPAB, Secretaría de Turismo, Fonatur y Secretaría de Energía, entre otras.

En algunos casos, los usuarios encontraron errores internos del servidor, incluido el denominado error 500, mientras que el portal principal llegó a mostrar información relacionada con WildFly, el servidor de aplicaciones sobre el que opera parte de la plataforma.

🚨La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que los portales del Gobierno de México se encuentran temporalmente fuera de servicio debido a un corte de conectividad.



⏱️ Se prevé que sean rehabilitados en aproximadamente 25 minutos. La dependencia señaló… pic.twitter.com/7RJ99Hc0KE — Azucena Uresti (@azucenau) August 19, 2026

¿Cuánto tiempo duró la caída de gob.mx?

Los primeros reportes de la interrupción se registraron durante la tarde. La ATDT señaló inicialmente que el servicio podría quedar restablecido en aproximadamente 25 minutos; sin embargo, la recuperación tomó más tiempo y los portales fueron regresando gradualmente.

El servicio de gob.mx quedó nuevamente disponible después de una interrupción de alrededor de dos horas, de acuerdo con los reportes publicados durante la tarde.

La situación provocó que durante ese periodo los ciudadanos no pudieran acceder con normalidad a diversos contenidos, servicios y trámites disponibles en los portales federales.

La falla no implicó la caída de toda la infraestructura digital del Gobierno federal.

Algunos portales continuaron funcionando con normalidad. Entre ellos estuvieron los sitios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esto se debe a que la interrupción estuvo relacionada con determinados servicios y sistemas asociados al dominio gob.mx, por lo que no todos los sitios gubernamentales resultaron afectados de la misma manera.

Hasta el momento, la explicación oficial disponible apunta a un problema de conectividad. No hay elementos para afirmar que la caída haya sido consecuencia de un ataque cibernético, por lo que esa versión no debe darse por confirmada.

Tras la interrupción, los portales federales comenzaron a recuperar sus funciones y los servicios digitales fueron restableciéndose de manera gradual.

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MSL