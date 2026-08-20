Más de 9.6 millones de líneas terminadas en 0 ya fueron vinculadas

CRT reporta que 78.9% de las líneas ya fueron vinculadas

Más de 9.6 millones de líneas móviles con terminación “0”, equivalentes a 78.9 por ciento, ya fueron vinculadas por sus usuarios, informó este jueves la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

El organismo detalló que 2 millones 353 mil 453 líneas que habían sido suspendidas ya fueron reactivadas, mientras que se prevé una depuración de alrededor de 2.5 millones de líneas con terminación “0” que no fueron vinculadas.

La CRT aclaró que las personas cuyo número fue suspendido no perdieron su línea telefónica. El servicio puede recuperarse de manera inmediata una vez que el usuario realice el proceso de vinculación ante su compañía telefónica.

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“Las personas que cuentan con una línea con terminación ‘0’ y cuyo servicio se encuentra suspendido no perdieron su número y podrán recuperar su servicio de forma inmediata una vez que realicen la vinculación”, señaló el organismo.

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Al 19 de agosto, se han vinculado 9 millones 675 mil 589 líneas con terminación “0”, equivalente al 78.9% del total de este bloque que se espera que se vinculen.



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La autoridad reguladora explicó que el proceso también permitirá realizar una depuración de líneas móviles que se encuentran en desuso.

En total, la CRT estima que podrían eliminarse alrededor de 25 millones de líneas que actualmente no tienen actividad.

Entre los casos que podrían formar parte de esta depuración se encuentran chips incluidos como regalo en paquetes que nunca fueron activados, tarjetas adquiridas por visitantes temporales para un solo uso y chips obtenidos mediante promociones que tampoco volvieron a utilizarse.

La depuración busca distinguir entre números que realmente pertenecen a usuarios activos y líneas que permanecen registradas en las redes aunque ya no tengan un uso efectivo.

La CRT hizo un llamado a las personas que tienen una línea terminada en “0” y cuyo servicio se encuentra suspendido para que realicen la vinculación ante su compañía telefónica.

De acuerdo con la Comisión, estos números todavía pueden realizar llamadas a servicios de emergencia y atención ciudadana, comunicarse con la compañía telefónica, recibir la alerta sísmica y efectuar el proceso de vinculación.

¿Hasta cuándo puedes vincular tu línea móvil?

La vinculación de líneas móviles continuará de manera escalonada, de acuerdo con el último dígito del número telefónico.

El calendario establecido por la CRT es el siguiente:

31 de agosto

15 de septiembre

30 de septiembre

15 de octubre

31 de octubre

15 de noviembre

30 de noviembre

15 de diciembre

31 de diciembre

La autoridad recomendó a los usuarios realizar el procedimiento dentro del plazo correspondiente para evitar la suspensión del servicio.

La CRT sostiene que la vinculación busca reducir el anonimato asociado a las líneas móviles y contribuir al combate de delitos cometidos mediante teléfonos celulares, particularmente fraude y extorsión.

El proceso representa uno de los mecanismos impulsados por las autoridades para identificar a los usuarios de líneas móviles y dificultar el uso de números telefónicos para actividades delictivas.

Mientras tanto, el primer corte del proceso muestra que casi ocho de cada 10 líneas con terminación “0” ya fueron vinculadas, aunque millones de números todavía permanecen en proceso de regularización o serán depurados por encontrarse en desuso.

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MSL