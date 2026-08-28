Desmantelan arsenal y destruyen 49 explosivos en Sinaloa

Como parte de la “Operación Sable”, fuerzas federales aseguraron armas de fuego, miles de cartuchos, droga, equipo táctico y vehículos en el municipio de Concordia, Sinaloa, además de neutralizar y destruir 49 artefactos explosivos improvisados, que representaban un riesgo para la población.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad Federal, el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia, patrullajes terrestres y vuelos de reconocimiento realizados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante estas acciones fueron aseguradas cinco armas de fuego, 55 cargadores, más de 2 mil 800 cartuchos, droga, equipo táctico y tres vehículos.

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Uno de los principales resultados del despliegue fue la localización de artefactos explosivos improvisados. Personal naval llevó a cabo su neutralización y destrucción, debido al peligro que representaban para los habitantes y las comunidades de la zona.

El Gabinete de Seguridad Federal destacó que “estas acciones debilitan las capacidades logísticas y operativas de los grupos delictivos y contribuyen a proteger a las comunidades de la región”.

La intervención forma parte de las labores de las fuerzas federales para detectar y desarticular infraestructura y recursos utilizados por organizaciones criminales en Sinaloa, particularmente mediante operaciones sustentadas en inteligencia y reconocimientos en tierra y aire.

En el marco de la “Operación Sable” y resultado de trabajos de inteligencia, patrullajes terrestres y vuelos de reconocimiento, en Concordia, Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @FGRMexico y @SSPCMexico, aseguraron cinco armas de fuego, 55 cargadores, más de 2… pic.twitter.com/YLTDaj42xG — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 28, 2026

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