Sheinbaum destaca logros del deporte mexicano durante Segundo Informe.

El deporte mexicano vive un momento histórico, con logros sin precedentes en alto rendimiento y un fuerte impulso a la activación física en todo el país. Así lo destacó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su Segundo Informe de Gobierno, reafirmando el deporte como derecho y herramienta de transformación social. México registró su mejor participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sumando destacadas actuaciones en campeonatos mundiales de clavados, ciclismo, remo, flag football y tiro con arco.

Estos éxitos son el reflejo del talento y esfuerzo de nuestros deportistas, respaldados por el Estado mexicano. La Presidenta enfatizó que esta base se construye desde abajo, fortaleciendo el deporte social y los programas de detección de talentos. La Olimpiada y Paralimpiada Nacional movilizan a más de cuatro millones de niñas, niños y jóvenes, mientras los Juegos Deportivos Nacionales Escolares congregan a más de cinco millones de estudiantes.

Programas como “Ponte Pila” y los Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM) extienden la práctica deportiva a cada rincón del territorio nacional. “México ya se está activando”, afirmó la Presidenta, destacando el impacto directo en la salud y bienestar. Para el alto rendimiento, el Gobierno ha canalizado una inversión superior a mil millones de pesos en becas, alimentación, campamentos y atención médica, asegurando condiciones óptimas.

Además del apoyo económico, se implementa una planeación metodológica y científica rigurosa que acompaña cada fase del proceso deportivo, crucial para alcanzar el máximo potencial. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) reitera su compromiso de trabajar de la mano con atletas, entrenadores y federaciones para seguir fortaleciendo el deporte nacional.

Bajo el liderazgo de la Presidenta Sheinbaum, el deporte se afianza como un pilar estratégico para la transformación del país. Promueve la salud, la inclusión, el desarrollo de nuevos talentos y el orgullo nacional, cimentado en los logros de nuestros deportistas y el apoyo inquebrantable del Gobierno de México.

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JVR