Comedor subrogado bajo la lupa

Salud identifica brote de Salmonella en Hospital General de México; hay 135 médicos enfermos

Autoridades hospitalarias tomaron medidas inmediatas; los médicos se encuentran estables

Localizan brote de Salmonella en el Hospital General de México
Localizan brote de Salmonella en el Hospital General de México Foto: Pexels
Por:
Claudia Arellano

El comedor subrogado del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” quedó bajo la lupa luego de que 135 médicos residentes y de alta especialidad resultaran afectados por un brote de gastroenteritis infecciosa aguda, relacionado temporalmente con los alimentos que se les proporcionaban dentro de la institución.

El brote, identificado desde el pasado 31 de agosto, encendió las alertas en uno de los principales hospitales públicos del país, después de que un número inusual de médicos comenzara a presentar dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito.

La dimensión del problema obligó al hospital a tomar una medida inmediata: “suspender el servicio subrogado del comedor destinado a los médicos residentes”, dijo el Hospital, mientras continúa la investigación para determinar cómo y dónde ocurrió la contaminación.

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La gravedad del episodio aumentó luego de que los estudios de laboratorio corroboraran la presencia de Salmonella spp. en los casos analizados. En dos pacientes, además, se identificó coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC).

Al corte de este jueves, 41 de los 135 médicos afectados permanecían hospitalizados para recibir tratamiento y vigilancia médica. El Hospital General de México informó que todos se encuentran estables.

Aunque en el documento emitido por esa dependencia, la institución aún no determina oficialmente la fuente específica de contaminación, la decisión de retirar de inmediato el servicio evidencia la dimensión de la alerta sanitaria: un comedor contratado para alimentar al personal médico terminó vinculado a un brote que alcanzó a más de un centenar de residentes.

La investigación epidemiológica y sanitaria continúa para establecer el origen de la contaminación y definir las medidas de prevención y control correspondientes. Mientras tanto, el hospital mantiene la búsqueda y seguimiento de las personas que pudieron haber estado expuestas.

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LMCT

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