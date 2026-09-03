Salud identifica brote de Salmonella en Hospital General de México; hay 135 médicos enfermos

El comedor subrogado del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” quedó bajo la lupa luego de que 135 médicos residentes y de alta especialidad resultaran afectados por un brote de gastroenteritis infecciosa aguda, relacionado temporalmente con los alimentos que se les proporcionaban dentro de la institución.

El brote, identificado desde el pasado 31 de agosto, encendió las alertas en uno de los principales hospitales públicos del país, después de que un número inusual de médicos comenzara a presentar dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito.

La dimensión del problema obligó al hospital a tomar una medida inmediata: “suspender el servicio subrogado del comedor destinado a los médicos residentes”, dijo el Hospital, mientras continúa la investigación para determinar cómo y dónde ocurrió la contaminación.

🔴El Hospital General de México identificó un brote de Salmonella entre médicos residentes y de alta especialidad, asociado al consumo de alimentos del comedor institucional.



La Secretaría de Salud informó que 135 personas presentaron síntomas y 41 permanecen hospitalizadas,… pic.twitter.com/gXI1dKUFll — Azucena Uresti (@azucenau) September 3, 2026

La gravedad del episodio aumentó luego de que los estudios de laboratorio corroboraran la presencia de Salmonella spp. en los casos analizados. En dos pacientes, además, se identificó coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC).

Al corte de este jueves, 41 de los 135 médicos afectados permanecían hospitalizados para recibir tratamiento y vigilancia médica. El Hospital General de México informó que todos se encuentran estables.

Aunque en el documento emitido por esa dependencia, la institución aún no determina oficialmente la fuente específica de contaminación, la decisión de retirar de inmediato el servicio evidencia la dimensión de la alerta sanitaria: un comedor contratado para alimentar al personal médico terminó vinculado a un brote que alcanzó a más de un centenar de residentes.

La investigación epidemiológica y sanitaria continúa para establecer el origen de la contaminación y definir las medidas de prevención y control correspondientes. Mientras tanto, el hospital mantiene la búsqueda y seguimiento de las personas que pudieron haber estado expuestas.

🗳️📌 BROTE DE SALMONELOSIS AFECTA A MÁS DE 100 RESIDENTES DEL HOSPITAL GENERAL



El Hospital General de México confirmó que 135 residentes y médicos de alta especialidad enfermaron tras consumir alimentos del comedor.



El brote fue detectado desde el 31 de agosto.



Hasta este 3 de… pic.twitter.com/v5baFtfubm — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) September 3, 2026

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