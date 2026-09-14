Detienen a exfuncionario por hacerse pasar por director de la UIF y extorsionar

Mario Miguel de la Fuente Zeind es exfuncionario de la Registro Agrario Nacional.

Mario Miguel de la Fuente Zeind, exfuncionario del Registro Agrario Nacional (RAN), fue detenido por hacerse pasar por director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para, presuntamente, cometer extorsiones.

De acuerdo con el reporte del Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión ocurrió el pasado 12 de septiembre en la colonia Jardines del Pedregal de alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Tras la detención, el individuo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas sobre la avenida Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde espera fecha y hora de su audiencia inicial para ser puesto a disposición de un juez de distrito.

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A darle que la noche es joven y hay temas por terminar. pic.twitter.com/cHbBLKL0Vq — Mario de la Fuente Z (@delafuentezeind) October 7, 2022

Así operaba Mario Miguel de la Fuente Zeind

De acuerdo con distintos reportes extraoficiales, Mario Miguel de la Fuente Zeind utilizaba una identificación falsa para presentarse como director general de la UIF, instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargada de recibir reportes y analizar información financiera con el objetivo de detectar posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Presuntamente, el exfuncionario aprovechaba la falsa posición para ofrecer a sus víctimas la posibilidad de bloquear o desbloquear cuentas bancarias. A cambio, habría solicitado cantidades millonarias, bajo el argumento de que contaba con las facultades y contactos, entre ellos con integrantes del Gobierno Federal, para intervenir en ese tipo de procedimientos.

Para respaldar la farsa, habría utilizado una identificación apócrifa que contenía su fotografía, su nombre real y el cargo de “director general” de la UIF.

Asimismo, Mario Miguel de la Fuente Zeind incluso habría pagado espacios en portadas o publicaciones, como en la revista Más Líderes para proyectar una imagen de cercanía con personajes de la política y funcionarios públicos.

En 2017, Mario Miguel de la Fuente Zeind se desempeñaba como director general de Registro y Control Documental en el Registro Agrario Nacional (RAN), de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

En su cuenta de Facebook, la exauditora forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Muna Dora Buchahin Abulhosn, refirió haber conocido a Mario Miguel de la Fuente Zeind durante su paso por el RAN, cuando al frente de la SEDATU se encontraba el actual senador Jorge Carlos Ramírez Marín, y posteriormente Rosario Robles Berlanga, en el contexto de las investigaciones por el caso de corrupción de la llamada “Estafa Maestra”.

🙏🏻 en paz descanses amigo @JuanPabloAdame ,un abrazo hasta la eternidad. pic.twitter.com/siZNYswIDP — Mario de la Fuente Z (@delafuentezeind) December 5, 2023

La especialista anticorrupción cuestionó la actuación del individuo mientras estuvo en el servicio público, y se dijo entristecida porque “inevitablemente piensas en todos los momentos intermedios en los que todavía era posible escoger otra dirección”.

“... me da pena verlo hoy. Hubo un momento en que pudo elegir otro camino, hacer lo correcto. Pudo actuar con integridad. Pudo apartarse de esa pandilla de corruptos que permanece, por cierto, intocable. Las decisiones cuentan”, expresó.

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cehr