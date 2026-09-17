China acusa a Washington de usar la Independencia de México para confrontar a Pekín

Aspectos del desfile patrio por los 216 años del inicio de la lucha de Independencia

Un mensaje de la Embajada de Estados Unidos durante las fiestas patrias de México desató un fuerte reclamo diplomático de China. Pekín acusó a Washington de burlarse de la Independencia con la frase “Viva México, Made in China”, faltar al respeto al pueblo mexicano y utilizar la celebración nacional para atacar el intercambio comercial entre ambos países.

La inconformidad surgió por una publicación difundida el 15 de septiembre, en la víspera de la conmemoración nacional. De acuerdo con la representación china, el mensaje estadounidense sostuvo que fuegos artificiales y otros artículos utilizados durante los festejos “no se hacen en México”.

Para la misión china el contenido rebasó una crítica comercial y alcanzó directamente una celebración de carácter nacional. “Lo que ha hecho esta Embajada carece de las mínimas cortesías diplomáticas y del respeto básico hacia el pueblo mexicano”, señaló en una declaración solemne, donde expresó su “fuerte descontento y contundente rechazo”.

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🇨🇳 🔴 La embajada de China en México expresó su «fuerte descontento y contundente rechazo» a una publicación en redes sociales de la embajada de los #EUA en México, la cual compartió un reportaje de N+ titulado «Fuegos Artificiales, Matracas y Hasta Banderas de México También se… pic.twitter.com/dtLfdiG5DF — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) September 18, 2026

La representación asiática defendió además que corresponde exclusivamente a los mexicanos decidir cómo celebran y qué productos utilizan para hacerlo. “El Día de la Independencia de una nación pertenece a su pueblo. Cómo y con qué celebrarlo, lo decide su propio pueblo”, sostuvo.

Como parte de su respuesta, Pekín remontó la relación comercial con México a más de cuatro siglos atrás y citó la ruta de la Nao de China, que permitió el intercambio de seda, porcelana y plata a través del Pacífico. La representación sostuvo que ese vínculo histórico también abrió espacios de contacto cultural entre ambas regiones.

Actualmente, añadió, mercancías de origen chino tienen presencia en el mercado mexicano, mientras productos nacionales como el aguacate y el tequila llegan a consumidores del país asiático. La misión colocó ese flujo comercial como ejemplo de los intercambios asociados con la globalización.

El pronunciamiento también rechazó cualquier intervención externa en la relación bilateral. “Un Estado independiente tiene todo derecho a elegir soberanamente a sus socios”, afirmó la Embajada, que aseguró que su cooperación con México “no tiene cálculos geopolíticos, no apunta contra terceras partes ni debe ser objeto de interferencias”.

Más adelante, la declaración endureció sus señalamientos contra Washington. Según Pekín, la representación estadounidense convirtió la conmemoración mexicana “en un escenario para atacar a un tercer país y en ficha para su juego geopolítico”, además de formular comentarios que atribuyó a una “mentalidad de supremacía y hegemonía”.

La sede asiática pidió a sus pares norteamericanos mantener respeto hacia el país donde opera su misión diplomática y evitar acciones que, desde su perspectiva, generen confrontación. “Instamos a la Embajada de Estados Unidos en México a respetar al país de residencia y fomentar la amistad entre los dos pueblos, en vez de sembrar cizaña y discordia”, concluyó.

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MSL