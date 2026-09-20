PAN acusa que declaración patrimonial de Rafael Ojeda fue ‘maquillada’

El diputado federal del PAN, Federico Döring Casar, acusó al Gobierno federal de haber “maquillado” la declaración patrimonial del almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el sexenio anterior, y cuestionó que aún no haya declarado ante un juez en el caso de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, investigados por presunto huachicol fiscal.

El legislador panista sostuvo que la información patrimonial de Ojeda resulta “falsa, manipulada y poco creíble” y afirmó que el exsecretario debe explicar ante la autoridad judicial lo que sabía sobre las presuntas irregularidades relacionadas con el contrabando de combustible en aduanas marítimas.

Döring también acusó a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, de proteger al exsecretario y afirmó que no se habría notificado a la Secretaría de Marina el requerimiento para que Ojeda comparezca.

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Sin embargo, la situación judicial reportada públicamente es que la defensa de los hermanos Farías Laguna solicitó que Ojeda declare como testigo para conocer qué sabía sobre las presuntas irregularidades, cuándo tuvo conocimiento de ellas y qué acciones emprendió.

Fernando Farías Laguna ı Foto: Especial

La defensa ha insistido en que la comparecencia del exsecretario es relevante para esclarecer si recibió información sobre la presunta red de contrabando de combustible y, particularmente, si tuvo conocimiento de advertencias realizadas por otros mandos de la Marina.

El diputado panista también comparó la declaración patrimonial de Ojeda con las de otros exfuncionarios de gobiernos de Morena y sostuvo que existe un patrón de opacidad en la información patrimonial de servidores públicos involucrados en escándalos o investigaciones.

Por su parte, la diputada local del PAN América Rangel Lorenzana cuestionó las actividades personales de Ojeda y lo acusó de haber obtenido recursos de manera irregular durante el sexenio anterior.

La legisladora también vinculó políticamente el caso del huachicol fiscal con funcionarios y empresarios relacionados con gobiernos de Morena, así como con la participación de personal de la Secretaría de Marina en las aduanas marítimas.

Estas afirmaciones corresponden a señalamientos de legisladores de oposición y no constituyen por sí mismas una determinación judicial de responsabilidad contra Ojeda ni contra las personas mencionadas.

El caso se encuentra relacionado con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, quienes enfrentan un proceso por su presunta participación en una red de contrabando de combustible.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna (en foto de archivo) ı Foto: Especial

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LMCT