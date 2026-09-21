Lotería Nacional celebra 50 Aniversario del Heroico Colegio Militar de Tlalpan con Sorteo Zodiaco

El billete conmemorativo con el Premio Mayor de siete millones de pesos fue vendido en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas.

El boleto ganador del Premio Mayor de siete millones de pesos $MXN del Sorteo Zodiaco No. 1761 se vendió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La edición rindió homenaje a los 50 años del Heroico Colegio Militar en su sede de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

Un total de 24 millones de pesos $MXN en premios se repartieron en esta jornada conmemorativa. El segundo premio, de un millón 100 mil pesos $MXN, cayó en Mazatlán, Sinaloa, mientras que la tercera posición, con la misma suma, se quedó en la capital del país.

Para esta conmemoración se emitieron dos millones 400 mil billetes con la imagen del emblemático recinto arquitectónico. Los boletos circularon por todas las entidades del país, permitiendo que las familias mexicanas se sumaran al homenaje a esta casa de estudios.

La celebración protocolaria y la premiación especial tuvieron como marco la sede histórica situada en la alcaldía de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. ı Foto: Especial.

El evento protocolario se llevó a cabo dentro de las instalaciones militares del sur de la capital. Durante la ceremonia, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, resaltó el impacto social de la institución castrense en la formación de profesionales con altos estándares éticos.

“Esta noche reconocemos a quienes han construido la historia de esta sede y a quienes hoy tienen la responsabilidad de continuarla. Que el recinto siga siendo ejemplo de lealtad y amor a la patria”, sostuvo Salomón ante los cadetes reunidos.

El director del Heroico Colegio Militar, General Francisco Javier Zubia González, indicó que el billete conmemorativo permitió que la imagen del plantel trascendiera las instalaciones del recinto y llegara a múltiples rincones de la República Mexicana.

“Podrán cambiar los tiempos, evolucionar las instituciones y surgir nuevos desafíos, pero habrá algo que permanecerá siempre: el Heroico Colegio Militar”, expresó el mando militar al destacar el compromiso educativo que mantienen desde hace cinco décadas.

El mensaje institucional sobre la trascendencia de la formación castrense fue pronunciado por la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón. ı Foto: Especial.

Respecto a la combinación de resultados, el primer premio correspondió al signo Capricornio No. 2376. El segundo premio fue para Capricornio No. 0605 y el tercero para Sagitario No. 0237. Los reintegros otorgados correspondieron al signo Capricornio y a la cifra 6.

La sede de Tlalpan abrió sus puertas hace 50 años como el principal centro de formación militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. En sus aulas se han instruido generaciones de mujeres y hombres al servicio de México.

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JVR