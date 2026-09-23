FGR impulsa protocolo regional para retirar contenido de violencia digital contra mujeres

La Fiscalía General de la República (FGR) participa en la construcción de un protocolo regional para retirar de internet contenidos vinculados con violencia digital contra las mujeres, mediante procedimientos comunes entre fiscalías, mecanismos de cooperación internacional y coordinación con plataformas y servicios digitales.

Esta propuesta busca establecer una ruta para identificar agresiones, determinar si existe un posible delito, preservar la información necesaria para las investigaciones, localizar el material y solicitar su eliminación o la inhabilitación del acceso.

Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), advirtió que la permanencia y reproducción de estos materiales amplifica las afectaciones para las víctimas.

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“La violencia que surge en un entorno digital tiene consecuencias reales, como es una imagen que se difunde sin consentimiento, una amenaza que se multiplica, un contenido que permanece disponible, una agresión que se reproduce una y otra vez, una identidad que es expuesta y un espacio íntimo que es violentado”, afirmó.

Contribuye #FGR en la construcción de un protocolo regional de retirada de contenido de violencia digital contra las mujeres.



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De acuerdo con la funcionaria, este tipo de conductas pueden traducirse en miedo, angustia, pérdida de seguridad, afectaciones a la dignidad y consecuencias profundas en la vida de las personas afectadas.

La propuesta se analiza durante el Encuentro de Interredes Ciberred-REG, EL PAcCTO 2.0 y la FGR, que se desarrolla en el Parque Nacional de Justicia de la institución, en la Ciudad de México, y concluirá el viernes 25 de septiembre.

Entre los puntos bajo revisión también figura el seguimiento posterior a las solicitudes de retirada, así como la atención especializada a víctimas y la incorporación de perspectiva de género durante las investigaciones.

Bojorges Beltrán sostuvo que la respuesta a este fenómeno requiere mayor coordinación entre ministerios públicos de distintos países. “El entorno digital no es un espacio ajeno a la realidad, fortalecer la cooperación técnica entre las fiscalías de la región representa una oportunidad muy importante para consolidar investigaciones más eficientes, coordinadas y con mejores resultados”, señaló la funcionaria federal.

Javier Samper, director de EL PAcCTO 2.0, Programa de Cooperación Internacional de la Unión Europea, afirmó que el siguiente paso consiste en conectar las estructuras internacionales que ya existen para enfrentar fenómenos criminales que atraviesan fronteras.

“El mayor desafío es precisamente que esas estructuras dejen de estar aisladas y evolucionen de una suma de redes a un ecosistema absolutamente conectado”, sostuvo el especialista.

Al encuentro acudieron Francisco André, embajador de la Unión Europea en México, representantes de la Red de Fiscales Iberoamericanas sobre Cibercrimen, integrantes de la red especializada en género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, especialistas y representantes de empresas de redes sociales y servicios digitales.

La discusión continuará con la definición de criterios para conservar evidencia, ubicar contenidos, solicitar su retirada y verificar que las medidas adoptadas se cumplan dentro de los casos de violencia digital contra las mujeres.

La Fiscal Especializada en Delitos contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, participó en el “Encuentro de Interredes Ciberred-REG y El Paccto 2.0: Retirada de Contenido de Violencia Digital, con Especial Atención en Violencia de Género”.



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MSL