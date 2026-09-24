‘Ninguna potencia extranjera puede definir destino de la Patria’: Sheinbaum desde Puebla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó su discurso nacionalista desde el estado de Puebla, en donde subrayó su rechazo a cualquier intención de un gobierno extranjero por intervenir en las decisiones que, sostuvo, únicamente pueden tomar las y los mexicanos.

Al rendir su segundo Informe de Gobierno desde la capital poblana, la mandataria expuso un recuento de las batallas que la población a librado a lo largo de la historia para contener los intentos de otros países por apropiarse del territorio nacional y que fue lo que llevó a consagrar en la Constitución que “la soberanía dimana del pueblo”.

“¿Qué quiere decir eso? Que solo el pueblo de México puede definir su destino, que ninguna potencia extranjera, ninguna élite puede definir el destino de la patria”, dijo.

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Igualmente recordó las posteriores luchas que también se emprendieron para garantizar que quien gobernara fuera una decisión que representara la voluntad mayoritaria de la población.

Aseguró que estos episodios marcaron una huella en la población para mantener al defensa de la independencia, la libertad y también la democracia.

“Por eso el pueblo de México, hasta hoy, tiene una marca, tiene un sello, lo lleva en el corazón. Nosotros decidimos en nuestro país. México es un país libre, independiente y soberano. Luchamos por la independencia, soberanía, justicia social, libertad y democracia”, reiteró.

También lanzó críticas contra los sexenios de los expresidentes Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a cuyos gobiernos definió como un “periodo de mucha oscuridad” en México, al sostener que vendieron las empresas públicas al sector privado.

Afirmó que mientras en otras administraciones se recurrió a fraudes electorales para conseguir el máximo cargo en el país, la llegada del movimiento de la Cuarta Transformación derivó de la voluntad de la población.

“Se acabaron los gobiernos de unos cuantos, que solo ven por unos. Llegamos los gobiernos que velamos por el pueblo. Con principios, con bases, porque nosotros no llegamos impuestos por nadie. Llegamos elegidos por el pueblo. Y esos principios tienen que ver con una visión económica y una visión ética y moral”, afirmó.

En su balance de las políticas federales implementadas para Puebla, detalló que 667 mil adultos mayores reciben la pensión universal; 104 mil personas con discapacidad también reciben el apoyo correspondiente, mientras que 228 mil 234 estudiantes cuentan con las becas para continuar con sus estudios en el nivel medio superior.

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MSL