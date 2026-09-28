Reportan que Carolina Viggiano vendió en 17.9 mdp terreno que compró en 2 mdp a empresa sancionada en Hidalgo

Una investigación de Xpectro FM documentó que la senadora priista Alma Carolina Viggiano Austria adquirió en 2011 una parcela de siete hectáreas en Zempoala y siete años después la vendió a Jergui; la empresa fue incluida en 2023 entre los proveedores cuyo registro canceló la Contraloría estatal

La secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y senadora vendió en 2018 por 17.9 millones de pesos una parcela de siete hectáreas que había adquirido siete años antes por 2 millones de pesos en el municipio de Zempoala, Hidalgo, de acuerdo con una investigación publicada por Xpectro FM.

La operación representó una diferencia nominal de 15.9 millones de pesos entre el precio de adquisición y el de venta, según los documentos citados por el medio.

De acuerdo con la investigación, Alma Carolina Viggiano Austria compró el 11 de enero de 2011 la parcela 56 Z-1 P2/2, con una superficie de siete hectáreas, al comerciante Simón Alonso Galindo. La operación quedó asentada en la escritura pública 20 mil 491, de la Notaría Pública 18 de Pachuca, por un monto de 2 millones de pesos.

Siete años después, en noviembre de 2018, el terreno fue vendido a Jergui S.A. de C.V. por 17 millones 900 mil pesos.

Según la documentación citada por Xpectro FM, el pago se realizó en siete movimientos: una transferencia inicial de 5 millones de pesos, cinco pagos mensuales de 2 millones cada uno y un último depósito por 2.9 millones de pesos.

En declaraciones difundidas en 2023, el entonces titular de la Contraloría estatal, Álvaro Bardales Ramírez, explicó que las empresas habían sido investigadas debido a inconsistencias en sus expedientes y domicilios. También señaló que una parte importante de las compañías dadas de baja eran consideradas empresas “fantasma”, en el sentido de que no contaban con activos o domicilios que permitieran acreditar su operación.

La inclusión de Jergui en ese listado ocurrió cinco años después de que la compañía adquiriera el predio vendido por Viggiano.

La investigación de Xpectro FM sostiene que Jergui estuvo vinculada con otras compañías investigadas por autoridades de Hidalgo por presuntos esquemas de simulación de competencia en procedimientos de contratación pública.

Entre las empresas mencionadas aparece Producciones Áutica S.A. de C.V., firma que también fue incluida en investigaciones y sanciones administrativas relacionadas con proveedores del gobierno estatal.

De acuerdo con el reportaje, las indagatorias de la Contraloría estatal identificaron procedimientos en los que distintas compañías habrían presentado cotizaciones o documentación para aparentar competencia en procesos de contratación.

El reportaje también vincula a Jergui con el programa “Coahuila Brilla”, implementado durante el gobierno de Rubén Moreira Valdez, esposo de Viggiano Austria.

Según Xpectro FM, la empresa participó en la instalación de pistas de hielo en Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras entre 2012 y 2015, cuando Viggiano se desempeñaba como presidenta del Sistema DIF de Coahuila.

El medio cita además declaraciones de Jorge Pablo Carrasco Castillo, quien habría señalado en 2015 que era el cuarto año en que la empresa trabajaba con el Gobierno de Coahuila a través del DIF estatal.

La investigación señala también una relación de amistad entre Javier Arturo Aguilera Peña, propietario de Producciones Áutica, y Aldo Viggiano Austria, hermano de la senadora. El propio Aguilera habría reconocido públicamente que ambos eran contemporáneos y compartían amistades.

La operación de Zempoala se suma a otros cuestionamientos recientes sobre el patrimonio inmobiliario de la legisladora priista.

Días antes, otra investigación periodística había documentado diferencias entre los precios asentados en las escrituras de dos terrenos adquiridos por Viggiano en el Club de Golf Pachuca y los valores señalados para esos inmuebles.

De acuerdo con esa información, la senadora pagó en conjunto 1.392 millones de pesos por ambos terrenos, mientras que el valor señalado para ellos ascendía a 3.810 millones de pesos. Posteriormente, en ambos predios fue construida una residencia de aproximadamente 813 metros cuadrados.

En el caso del predio de Zempoala, la diferencia documentada corresponde a la evolución del precio entre la adquisición de 2011 y la venta de 2018: de 2 millones a 17.9 millones de pesos.

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FGR