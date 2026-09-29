Matrimonios igualitarios aumentan en México; divorcios llegan a su nivel más alto desde 2021

Matrimonio igualitario se extiende en México y los divorcios alcanzan su máximo en cinco años

Los matrimonios entre personas del mismo sexo ampliaron su presencia en México durante los últimos cinco años. Entre 2021 y 2025, estos enlaces crecieron 49.3 por ciento, mientras los divorcios se duplicaron en el mismo periodo, esto de acuerdo con las estadísticas más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En cinco años, los matrimonios entre personas del mismo sexo ganaron terreno en los registros civiles del país. De 4 mil 341 celebrados en 2021, el total subió a 6 mil 481 durante 2025, casi 50 por ciento más Las parejas de mujeres concentraron 3 mil 978 casos y las de hombres, 2 mil 503.

La expansión también alcanzó prácticamente todo el territorio nacional. Mientras en 2021 este tipo de enlaces apareció en 26 entidades, para 2025 ya se registró en 31. En ese último año, Hidalgo fue el único estado que no reportó matrimonios entre personas del mismo sexo.

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A ese crecimiento le antecedió más de una década de cambios legales. Ciudad de México abrió el reconocimiento en 2010 y Tamaulipas completó la cobertura nacional en 2022. Siete años antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció como jurisprudencia que resulta inconstitucional limitar el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer o condicionarlo a la procreación.

En 2025 se registraron 155,254 divorcios en México:

🚺🚹 154,339 en parejas constituidas por una mujer y un hombre

🚺🚺 597 en parejas conformadas por mujeres

🚹🚹 318 en parejas de hombres



En el mismo periodo, por cada 100 matrimonios ocurrieron 31.6 divorcios.



Las principales… pic.twitter.com/RD64Pbkh8E — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 29, 2026

Para Denisse Paulette Campuzano Ramos, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la aprobación en todo el país representó un cambio de fondo en el reconocimiento jurídico de estas parejas.

“Estamos ante un progreso de gran trascendencia en el sistema jurídico mexicano”, señaló. La especialista planteó además la necesidad de armonizar las normas relacionadas con derechos como adopción, herencias, seguridad social y pensiones.

Sobre el cambio social que acompaña esas reformas, una investigación de José Ángel Álvarez Reyes y Rodrigo Castro Cornejo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), identificó una tendencia creciente de respaldo al matrimonio igualitario en México. El estudio encontró mayor apoyo entre personas jóvenes, con niveles educativos más altos y residentes de zonas urbanas.

Con los divorcios ocurrió un avance más pronunciado en los registros. El INEGI documentó 915 disoluciones de matrimonios entre personas del mismo sexo durante 2025, frente a 441 cinco años antes. Del total más reciente, 597 correspondieron a parejas de mujeres y 318 a hombres, el nivel más alto de la serie 2021-2025.

Más que medir cuántos matrimonios terminan en separación, ambas estadísticas describen movimientos distintos dentro del Registro Civil. Los divorcios contabilizados en un año pueden corresponder a enlaces celebrados en periodos anteriores, por lo que los datos del INEGI no permiten establecer una tasa de ruptura a partir de las bodas registradas en 2025.

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MSL