Cesan a delegada de IMSS en Durango tras muerte de 5 neonatos; nombran a Saúl Nevárez

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, tras la muerte de cinco recién nacidos en Durango ocurrida a finales del mes pasado, se removió a la delegada en dicho estado, Roxana Blanca Rivera Leaños, y nombró en su lugar a Saúl Nevárez Jiménez.

A través de un comunicado emitido este martes, el IMSS informó que Nevárez Jiménez, a quien definió como un especialista con “29 años de experiencia institucional” , fue designado para ocupar la titularidad del Órgano de Operación Administrativa Desconcertada (OOAD) en Durango.

🏥 Zoé Robledo, director general del IMSS, ofreció una disculpa a los padres de cinco recién nacidos que fallecieron en el Hospital General No. 1 de Durango.



⚖️ La representación legal de las familias informó que las denuncias ante la FGR continuarán para deslindar… pic.twitter.com/nbljGWznBp — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 26, 2026

Aunque el comunicado no menciona la destitución de Rivera Leaños, el cambio ocurre semanas después de que se registrara la muerte de cinco bebés recién nacidos en el Hospital General de Zona No. 1, en Durango capital, lo cual ocurrió durante la gestión de la ahora exdelegada.

Al respecto, el IMSS destacó que la prioridad del nuevo delegado será “la atención de las familias de los recién nacidos afectados” en el citado hospital, así como el cumplimiento en Durango de las medidas de atención de infecciones, tras la sospecha de que el fallecimiento de los neonatos fue resultado de un contagio bacteriano.

Reunión del IMSS donde se acordó cambio en la representación en Durango ı Foto: IMSS

Para el nuevo titular también será prioritaria “la colaboración plena con las auditorías e investigaciones en curso”, detalló el IMSS.

¿Quién es Saúl Nevárez Jiménez, nuevo delegado del IMSS en Durango?

De acuerdo con el perfil elaborado por el IMSS en el comunicado donde anunció el movimiento institucional, Saúl Nevárez Jiménez, nuevo delegado del IMSS en Durango cuenta con 29 años de trayectoria institucional y “conoce ampliamente la operación de los servicios de salud del instituto en el estado” .

Zoé Robledo, director del IMSS, entrega a Saúl Nevárez nombramiento en Durango. ı Foto: IMSS

Es médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango, especialista en Medicina del Trabajo por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en Medicina Interna, y tiene maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud.

Dentro del IMSS, se desempeñó como jefe de Prestaciones Médicas entre 2022 y 2024. También ocupó ese cargo en Baja California Sur y fue Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo.

Antes de su nombramiento en Durango, ocupaba el OOAD en Tlaxcala, cargo para el que, a su vez, fue nombrado Salvador Gómez García.

Caso similar se registró en Jalisco: IMSS separó a dos directivos por aquel

Aparte de la muerte de dos neonatos en Durango, registrado a finales de septiembre, uno similar ocurrió a principios de este mes en Guadalajara, Jalisco, donde fallecieron tres bebés.

El fallecimiento se registró en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, ubicado en la capital jalisciense.

Zoé Robledo, director del IMSS, entrega a Salvador Gómez García nombramiento en Tlaxcala. ı Foto: IMSS

Por estos hechos, el IMSS informó que colaboraría en las investigaciones y, posteriormente, el director del Instituto, Zoé Robledo, informó que fueron separados del cargo dos directivos: el director del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente y el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Además, el IMSS informó que realizaría una Auditoría Clínica Colegiada Independiente.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am