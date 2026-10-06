Sheinbaum atribuye crisis presupuestal de universidades a pensiones ‘excesivas’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó que el déficit presupuestal que algunas universidades del país enfrentan se debe principalmente al pago de pensiones elevadas que también cubren.

En su edición de este lunes, La Razón publicó sobre el déficit superior a los 55 mil millones de pesos que enfrentan las instituciones de educación superior en México, ante lo cual la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) solicitó a la Cámara de Diputados un adicional de 36.8 mmdp en el presupuesto que se asignará para el siguiente año.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que varias de las casas de estudios tienen regímenes especiales para el pago de pensiones de sus trabajadores, en donde aseguró que hay casos en donde hasta se realizan pagos dobles o el monto que se les asigna a sus extrabajadores es “excesivo”.

“El régimen de pensiones de muchas universidades autónomas es muy especial. En algunos casos, por ejemplo, tienen doble pensión. En otros casos tienen pensiones donde no aportó el trabajador. O sea, se dieron a través de mecanismos diversos esquemas de pensiones en donde pues los montos son excesivos de las pensiones que recibe el personal”, aseguró.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que esta situación ya es atendida personalmente por el subsecretario de educación superior, Ricardo Villanueva.

“Y Ricardo está platicando con los rectores, las rectoras, con los académicos para ver de qué manera puede generarse una condición que sea sustentable y que sea justa. No, nadie quiere hacer algo injusto”, sostuvo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que las soluciones que se propongan serán sometidas a diálogo con el sector involucrado, debido a que puede haber casos que correspondan a contratos colectivos de trabajo.

“Por supuesto que si hay un contrato colectivo que establece las condiciones, pues hay que revisarlo y siempre hay que dar soluciones en diálogo y ese con los sindicatos o con los propios académicos, pero tienen su particularidad los regímenes de pensiones de las universidades autónomas de las entidades de la República”, dijo.

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FGR